Гвардейцы на высоте

В заседании под председательством министра внутренних дел РК генерал-полковника полиции Калмуханбета Касымова приняли участие помощник Президента РК – секретарь Совета безопаснос­ти Габит Байжанов, главнокомандующий НГ РК генерал-лейтенант Руслан Жаксылыков, первый заместитель Главного военного прокурора полковник юстиции Бирлик Ташимов, командный состав войск правопорядка. Открывая заседание, Калмуханбет Касымов отметил, что все задачи за 2018 год Национальной гвардией выполнены в полном объеме.

Помощник Президента РК – сек­ретарь Совета безопасности подчеркнул, что Глава государства уделяет пристальное внимание социальным вопросам военнослужащих – повышается денежное довольствие защитников Родины, решаются жилищные вопросы. Вместе с тем он добавил, что воинская служба обязывает каждого военнослужащего быть всегда в высокой степени служебно-боевой готовности в интересах безопасности государства.

– Отмечаю особую роль Нацио­нальной гвардии в отработке плана «Антитеррор» во взаимодействии с другими силовыми структурами. В прошлом году успешно проведено международное тактико-специальное учение «Кобальт-2018» в рамках ОДКБ. Результаты служебно-боевой деятельности отражают роль Национальной гвардии в обществе. Поэтому на войска правопорядка возлагаются большие задачи по поддержанию безопасности и правопорядка в стране, – сказал Габит Байжанов.

С основным докладом выступил главнокомандующий Нацио­нальной гвардией РК Руслан Жаксылыков, который подытожил результаты служебно-боевой деятельности Нацгвардии в ушедшем году. Были также заслушаны отчеты командующих региональными командованиями.