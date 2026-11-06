Гвардейцы обеспечивают безопасность Акабского процесса

Пока в Астане обсуждают глобальные вызовы безопасности, гвардейцы столичной бригады несут службу там, где их работа должна оставаться незаметной, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

С 5 по 6 ноября Астана становится площадкой заседания Акабского процесса — международной платформы, посвящённой вопросам глобальной и региональной безопасности. Повестка встречи охватывает широкий круг современных вызовов: противодействие терроризму, киберугрозы, безопасность критической инфраструктуры, а также вопросы регулирования и безопасного применения новых технологий, включая искусственный интеллект.

В эти дни столица Казахстана становится центром международной дипломатической повестки. В Астану прибывают главы государств, руководители международных организаций, высокопоставленные представители зарубежных стран и официальных делегаций.

Среди высоких гостей — Король Иордании Абдалла II, Президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Туркменистана Сердар Бердымухамедов, и Таджикистана Эмомали Рахмон, а также представители других государств и международных структур.

Для обеспечения безопасности столь масштабного мероприятия в столице задействованы все необходимые силы и средства. Особая ответственность возложена на военнослужащих Национальной гвардии, которые несут службу на ключевых объектах, обеспечивают охрану общественного порядка и безопасность участников международных встреч.

За каждым прибытием высокопоставленного гостя — слаженная работа десятков подразделений, четкое взаимодействие и постоянная готовность военнослужащих выполнить поставленную задачу.

Для обеспечения безопасности мероприятия задействован значительный комплекс сил и средств. Среди них — военнослужащие воинской части 5573 Национальной гвардии Республики Казахстан.

Пока в конференц-залах проходят переговоры и обсуждаются вопросы международной безопасности, на улицах столицы гвардейцы выполняют свою задачу — обеспечивают охрану общественного порядка и безопасность граждан и гостейглавного города страны.

Их работа начинается задолго до появления первых официальных кортежей. Приказ, подготовка, проверка личного состава, психологическое сопровождение, боевой расчёт, выдвижение на места несения службы — за внешним спокойствием международного мероприятия стоят часы напряжённой работы.

Служба начинается задолго до приказа

Для жителей столицы международное мероприятие начинается с первых официальных встреч и появления делегаций. Для военнослужащих — значительно раньше. За несколько дней до выхода на боевую службу командиры проводят подготовительную работу. Анализируется оперативная обстановка, уточняются маршруты, места несения службы, количество задействованных сил и средств. Проводятся инструктажи, проверяется техника, средства связи и экипировка.Каждый военнослужащий должен знать не только свою задачу, но и порядок действий при изменении обстановки.

Особое внимание уделяется морально-психологической готовности личного состава. Перед ответственным заступлением психологи проводят работу с военнослужащими, оценивают их эмоциональное состояние, уровень готовности и способность выполнять поставленные задачи. Но на этом психологическое сопровождение не заканчивается. На протяжении всего мероприятия специалисты находятся непосредственно в местах несения службы вместе с военнослужащими. Это позволяет своевременно отслеживать состояние личного состава, оказывать необходимую поддержку и помогать сохранять концентрацию в условиях повышенной ответственности.

Первый приказ — начало боевой службы

Главный плац воинской части. Раннее утро. Личный состав выстроен в строю. Перед военнослужащими — командиры подразделений. Сегодня каждому предстоит выполнять конкретную задачу, а значит, всё должно быть проверено ещё раз. Командир воинской части 5573 полковник Жандар Аширбеков лично проводит развод. Проверяется наличие личного состава, внешний вид, экипировка, готовность подразделений. В этот момент за строем уже стоят автомобили, на которых военнослужащие вскоре отправятся к местам несения службы. Последние минуты перед выдвижением. Последние указания командиров. И приказ.

«Сегодня перед нами стоит ответственная задача по обеспечению безопасности в период проведения международного мероприятия высокого уровня. В столице будут находиться руководители государств, представители зарубежных делегаций и международных организаций. От каждого военнослужащего требуется максимальная собранность, дисциплина, внимательность и строгое соблюдение требований законодательства. Помните, что каждый из вас представляет Национальную гвардию Республики Казахстан. От ваших грамотных и слаженных действий зависит безопасность граждан и гостей нашей столицы. Приказываю приступить к выполнению служебно-боевых задач!»

Командир отдаёт приказ. И практически сразу начинается движение.

«По машинам!»

Подразделения организованно направляются к технике. Военнослужащие занимают места согласно боевому расчёту. Проверяются средства связи. Командиры ещё раз уточняют задачи. Двери автомобилей закрываются. Двигатели запускаются. Колонна выходит с территории воинской части. Теперь каждый военнослужащий находится на своём участке. Для города это выглядит как обычное движение. Для гвардейцев — начало многочасовой боевой службы. Одни военнослужащие направляются на маршруты патрулирования. Другие - занимают определённые места несения службы. Третьи - обеспечивают безопасность на маршрутах движения и в районах проведения мероприятий. Задачи разные. Цель одна — безопасность.

За каждым маршрутом — расчёт и ответственность

Организация боевой службы во время международного мероприятия высокого уровня требует особой слаженности. Здесь недостаточно просто выставить личный состав. Необходимо заранее просчитать возможные изменения обстановки, обеспечить устойчивую связь, определить порядок взаимодействия между подразделениями иподдерживать постоянный контроль. За организацию боевой службы отвечает штаб.

За каждым военнослужащим, находящимся сегодня на боевой службе, стоит целая система управления. Планирование начинается задолго до мероприятия, а после выхода подразделений на маршруты командование продолжает контролировать обстановку и действия личного состава. В этот день на охранные мероприятия задействованы более 1800 человек личного состава. Среди них и те кто только недавно призвался и присягнул на верность Родине. О том, как организована служба в эти дни, рассказывает заместитель начальника штаба — начальник боевой службы майор Досжан Сахариев.

«Подготовка к таким мероприятиям начинается заблаговременно. В первую очередь проводится анализ оперативной обстановки, определяются места и маршруты несения службы, необходимое количество личного состава и техники. Особое внимание уделяем взаимодействию между подразделениями и постоянной связи. Каждый военнослужащий должен чётко понимать свою задачу, знать свой участок и порядок действий. При этом командиры находятся в постоянном контакте с личным составом и контролируют выполнение поставленных задач.

Второй батальон: задача каждого — часть общего результата

Среди подразделений, задействованных в охранных мероприятиях, — военнослужащие 2-го батальона оперативного назначения. Для них подобные задачи — часть повседневной боевой службы. Но международное мероприятие высокого уровня требует от каждого военнослужащего ещё большей концентрации. Перед выходом командиры подразделений ещё раз уточняют задачи, проверяют готовность личного состава и напоминают о необходимости строго соблюдать установленный порядок. За несколько часов до начала активной фазы мероприятия командир 2-го батальона оперативного назначения майор Биржан Калимбеков лично контролирует готовность своих военнослужащих. Здесь нет мелочей. От правильного понимания задачи каждым солдатом зависит слаженность всего подразделения.

«Наш личный состав регулярно привлекается к обеспечению общественного порядка и безопасности во время крупных городских и международных мероприятий. Перед каждым заступлением мы тщательно проверяем готовность военнослужащих, доводим задачи, уточняем порядок действий и взаимодействия. В подобных мероприятиях каждый военнослужащий отвечает за свой участок. Поэтому для нас особенно важны дисциплина, внимательность и слаженность.

Психолог рядом с гвардейцем

Боевой службе предшествует не только физическая и организационная подготовка. Есть ещё один фактор, который невозможно измерить количеством автомобилей или военнослужащих, — внутреннее состояние человека. Особенно когда речь идёт о молодых солдатах. Перед разводом психологи работают с личным составом. Проводится оценка морально-психологического состояния военнослужащих. Специалисты обращают внимание на эмоциональную устойчивость, уровень напряжения и готовность к выполнению поставленных задач. Но сегодня психологи не остаются в расположении части. Они отправляются вместе с военнослужащими.

«Перед началом службы для нас важно оценить морально-психологическое состояние военнослужащих и убедиться, что личный состав готов к выполнению поставленных задач. Во время таких мероприятий нагрузка может быть повышенной, поэтому наша работа продолжается непосредственно на местах несения службы. Психологи находятся рядом с военнослужащими, наблюдают за их состоянием, при необходимости оказывают поддержку. Наша задача — помочь сохранить эмоциональную устойчивость, концентрацию и уверенность при выполнении служебно-боевых задач», - рассказывает начальник психологической службы подполковник Жанар Шакаева.

3 месяца службы — и уже не первый большой выход

Среди военнослужащих, которые сегодня обеспечивают безопасность столицы, есть те, для кого военная служба началась всего несколько месяцев назад. РядовойМарат Турабов призвался из Падводарской области. В Национальной гвардии он служит около трех месяцев. За это время успел пройти первоначальную подготовку, освоить воинские обязанности. А сегодня он впервые выходит на боевую службу. Но теперь уже не как вчерашний призывник, который впервые надевает форму. А как военнослужащий, который понимает цену своей ответственности. Ещё несколько месяцев назад Олжас только начинал привыкать к военному распорядку. Сегодня он уже уверенно занимает своё место в строю и выполняет задачи вместе с более опытными военнослужащими. Для него нынешняя служба — не первый крупный выход. Но нынешнее мероприятие особенное: в столице проходят встречи международного уровня, а значит, требования к каждому военнослужащему особенно высоки.

«Это первое крупное мероприятие, в котором я принимаю участие, сейчас немного волнуюсь. Но, конечно, ответственность всегда высокая, особенно когда понимаешь, что в столице находятся высокопоставленные гости и представители разных стран. Командиры заранее доводят до нас задачи, объясняют порядок действий. Для меня главное — быть внимательным, соблюдать дисциплину и выполнять свою задачу до конца. Я горжусь тем, что прохожу службу в Национальной гвардии и могу вместе с другими военнослужащими обеспечивать безопасность столицы».

Пока город живёт своей жизнью

Тем временем в Астане продолжается обычный день. Кто-то спешит на работу. Кто-то едет по своим делам. Кто-то встречает гостей. В городе продолжается движение. Но в определённых районах столицы работают военнослужащие Национальной гвардии. Их присутствие — часть большой системы безопасности. Они контролируют свои участки, поддерживают связь с командованием и постоянно следят за обстановкой. Каждый шаг должен соответствовать задаче. Каждое решение — требованиям закона.

Большая служба складывается из маленьких действий

Международные мероприятия высокого уровня — не новая задача для столичной бригады. Военнослужащие воинской части 5573 регулярно обеспечивают общественный порядок во время крупных спортивных соревнований, концертов, марафонов, городских мероприятий и визитов официальных делегаций. Только за первое полугодие 2026 года военнослужащие столичной бригады выполнили 611 задач по обеспечению общественного порядка во время массовых мероприятий. Около 60 из них были связаны с обеспечением безопасности иностранных делегаций международных мероприятий. Кроме того, гвардейцы обеспечивали порядок во время футбольных и хоккейных матчей, концертов, марафонов и других крупных событий.

Ежесуточно в столице к выполнению служебно-боевых задач привлекается более 1 200 военнослужащих столичной бригады.

Последняя команда

Международное мероприятие постепенно подходит к завершению. Гости покидают площадки. Маршруты возвращаются к привычному режиму. Но для гвардейцев служба ещё продолжается. Последний военнослужащий должен выполнить свою задачу. Командиры контролируют возвращение подразделений. Военнослужащие собираются в установленных местах. После завершения задач начинается обратный путь. Колонны возвращаются в расположение части. Здесь снова проводится проверка. Командиры уточняют результаты службы. Подводятся итоги. И только после этого для военнослужащих заканчивается этот день.

Служба продолжается

Акабский процесс в Астане посвящён обсуждению вызовов, которые определяют безопасность современного мира — от терроризма и киберугроз до новых технологий и искусственного интеллекта. Но безопасность начинается не только с международных договорённостей и стратегических решений. Она начинается с конкретных людей. С тех, кто в определённый момент получает приказ и занимает своё место. С командира, который отвечает за подразделение. С психолога, который поддерживает военнослужащего. С офицера, который контролирует службу.С молодого солдата, который всего пару месяцев назад пришёл в армию, а сегодня уже стоит на страже безопасности столицы.

Пока в столице звучат слова о глобальной безопасности, гвардейцы обеспечивают её на своём участке ответственности. Их служба начинается с приказа. Продолжается дисциплиной, выдержкой и ответственностью. И заканчивается только тогда, когда последний военнослужащий возвращается в расположение части.