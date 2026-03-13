Гвардейцы получили авто Хорошая новость 20 марта 2026 г. 5:00 4 Нурали Мансуров Воинские части Национальной гвардии МВД РК в Алматы и Туркестане пополнились новыми автопатрулями. Знаковое событие прошло в преддверии праздника обновления и единства Наурыз мейрамы. фото предоставлено пресс-службой НГ МВД РК Новые автомобили были презентованы заместителю министра внутренних дел – главнокомандующему Национальной гвардией Ансагану Балтабекову. Генерал-майор подчеркнул важность технического оснащения подразделений, выполняющих задачи по обеспечению общественной безопасности. – Национальная гвардия стоит на защите покоя общества, закона и порядка. Выполнение служебно-боевых задач требует высокой мобильности и оперативности реагирования. Уверен, новые автопатрули значительно усилят потенциал подразделений и повысят эффективность несения службы, – отметил Ансаган Балтабеков. Поступившая техника позволит значительно улучшить патрулирование, сократить время реагирования на вызовы и повысить уровень безопасности граждан. Работа по обновлению материально-технической базы ведется на системной основе. Так, за короткий период в подразделения НГ уже поставлено 336 единиц современной техники, из которых более 120 направлены в воинские части РгК «Оңтүстік». #Национальная гвардия #автомобили #Наурыз мейрамы #автопатрули