Новые автомобили были презентованы заместителю министра внутренних дел – главнокомандующему Национальной гвардией Ансагану Балтабекову. Генерал-майор подчеркнул важность технического оснащения подразделений, выполняющих задачи по обеспечению общественной безопасности.

– Национальная гвардия стоит на защите покоя общества, закона и порядка. Выполнение служебно-боевых задач требует высокой мобильности и оперативности реагирования. Уверен, новые автопатрули значительно усилят потенциал подразделений и повысят эффективность несения службы, – отметил Ансаган Балтабеков.

Поступившая техника позволит значительно улучшить пат­рулирование, сократить время реагирования на вызовы и повысить уровень безопасности граждан. Работа по обновлению материально-технической базы ведется на системной основе. Так, за короткий период в подразделения НГ уже поставлено 336 единиц современной техники, из которых более 120 направлены в воинские части РгК «Оңтүстік».