Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Вместе с ветераном поздравления принимала его супруга Ксения Скаленко – труженица тыла.



Вениамин Пантелеевич воевал в составе 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской дивизии, служил радиотелеграфистом и участвовал в боях на Карельском фронте. Позже участвовал в освобождении Беларуси, Польши, Венгрии, Австрии и Чехословакии. Война для него завершилась 12 мая 1945 года. За форсирование Свири и выполнение боевых задач по обеспечению связи фронтовик был награждён медалью «За боевые заслуги».



Во время встречи военнослужащие выразили супругам благодарность за вклад в Победу и самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны. Вениамин Пантелеевич поделился воспоминаниями о фронтовых годах, а Ксения Скаленко рассказала о работе в тылу и трудностях военного времени.

- Война оставила в моей памяти много тяжёлых воспоминаний. Мы сражались за Родину и верили, что наступит мирный день. Сегодня особенно важно, чтобы молодёжь знала историю своей страны, помнила о подвиге тех, кто прошёл войну, и ценила мир, завоёванный такой высокой ценой. Пока мы передаём эту память следующим поколениям, подвиг наших товарищей не будет забыт, – сказал Вениамин Пантелеевич.



Гвардейцы, в свою очередь, заверили ветерана, что будут чтить подвиг поколения победителей и продолжать традиции служения Родине. Такие встречи помогают молодым военнослужащим лучше осознать цену мирной жизни и свою ответственность за сохранение исторической памяти.



Семейная история Вениамина Пантелеевича и Ксении Скаленко началась в 1949 году. В этом году супруги отметили 77-летие совместной жизни. За десятилетия они вместе пережили непростые послевоенные годы, стали свидетелями больших перемен в истории страны и сохранили семейную верность и тепло.



В завершение визита супругам вручили подарок от имени заместителя министра внутренних дел – Главнокомандующего Национальной гвардией РК генерал-лейтенанта Ансагана Балтабекова. Поздравление стало знаком глубокого уважения и благодарности людям, чья жизнь является частью истории страны.