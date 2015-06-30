В Акату военнослужащие Национальной гвардии спасли двух тонущих человек, сообщили Kazpravda.kz
в пресс-службе регионального командования"Батыс" МВД РК .
"27 июня около 9 вечера войсковой наряд в составе начальника патрульной группы старшины Акылбека Бегенова, и патрульных рядовых Андрей Дурдымурадова и Андрей Сагынтаева нес службу в прибрежной зоне напротив 7-го микрорайоне города Актау. Отдыхающих на берегу было много. Служащие , услышав крики о помощи со стороны Каспия незамедлительно бросились в воду. Увидев, тонувших двух мужчин, которые уже полностью погрузились в воду. За считанные секунды военнослужащие, подплыли к утопающим мужчинам и вытащили их на берег", – говорится в официальном сообщении.
До приезда бригады скорой медицинской помощи военнослужащие оказали пострадавшим первую медицинскую помощь: сделали искусственное дыхание и массаж сердца.
За мужество, храбрость и самоотверженность, проявленные в экстремальной ситуации, связанной со спасением человеческой жизни войсковой наряд представлен к поощрению.