Гвардейцы спели для пожилых людей

фото Пресс-служба Национальной гвардии РК

Информационный десант гвардейцев во главе с заместителем Главнокомандующего Национальной гвардией по воспитательной и социально-правовой работе, Халық Қаһарманы генерал-майором Кайратом Умбетовым начал работу накануне в городе Усть-Каменогорске. Работу группы сопровождает творческий коллектив Ансамбля песни и танца Национальной гвардии РК, которая прибыла в регион со специально подготовленной концертной программой.

Сегодня армейцы провели благотворительную акцию для пожилых людей в Центре оказания специальных социальных услуг города Усть-Каменогорска.

«Издавна наш народ с уважением и почтением относится к старшим людям. Традиция уважать других – главная ценность казахского народа. Это одно из самых благородных проявлений молодого поколения. Сегодня мы прибыли к Вам по поручению Министра внутренних дел Республики Казахстан и Главнокомандующего Национальной гвардией для того, чтобы отдать дань уважения труду старшего поколения и вклад в развитие нашего государства в годы независимости», сказал генерал-майор Кайрат Умбетов, обращаясь к ветеранам, проживающим в Центре.

Затем в исполнении артистов Ансамбля для пожилых людей прозвучали форонтовые и армейские песни, песни народов Казахстана и музыкальные композиции. От имени руководства Национальной гвардии и Совета ветеранов регионального командования «Шығыс» коллективу Центра оказания специальных социальных услуг был вручен памятный подарок.

«Мы очень рады принимать таких высоких гостей в нашем общем доме, которые пропагандируют патриотизм и любовь к своей Родине. У нас проживают 120 человек, из них 28 инвалидов и лица с ограниченными возможностями, остальные пенсионеры по возрасту. Все они обеспечены государством всем необходимым и окружены заботой и вниманием. Они с большой радостью встретили выступление артистов Ансамбля песни и танца Национальной гвардии, через военные и армейские песни впомнили свою молодость, некоторые даже подпевали им. Я от имени всего коллектива нашего учреждения выражаю огромную благодарность руководству Министерства внутренних дел и Национальной гвардии», сказал директор Центра Ерболат Ошакбаев.