Команда Национальной гвардии МВД РК вошла в тройку призёров турнира Military Drone Challenge среди силовых структур, продемонстрировав навыки управления беспилотными летательными аппаратами и противодействия им, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

На полигоне «Майлан» Службы государственной охраны Республики Казахстан состоялся турнир по применению беспилотных авиационных систем.

В соревнованиях приняли участие команды силовых структур и государственных органов страны. Участники состязались в управлении современными БПЛА, а также отрабатывали способы противодействия им.

Организатором турнира выступила Служба государственной охраны Республики Казахстан при технической поддержке общественного фонда «Ashyq Aspan Foundation».

Военнослужащие подразделения специального назначения «Бүркіт» Национальной гвардии МВД РК выполнили специальные задания, максимально приближенные к реальным условиям, продемонстрировав практические навыки применения беспилотных авиационных систем. По итогам напряжённой борьбы команда завоевала третье место.

Первое место заняла команда Службы государственной охраны РК, второе — команда Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи Министерства обороны РК.

Основные цели соревнований заключались во внедрении современных способов применения беспилотных авиационных систем и противодействии им в систему боевой и профессиональной подготовки, повышении технического потенциала силовых структур и развитии межведомственного обмена опытом.

Стоит отметить, сегодня эффективное применение беспилотных технологий становится одним из важных направлений военной подготовки. Участие в подобных соревнованиях позволяет гвардейцам совершенствовать практические навыки, осваивать новые технологические решения и повышать уровень профессиональной и боевой подготовки.