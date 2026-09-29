Гвардейцы завоевали медали на Азиатских играх

Служу отечеству!,Азиада
Айман Аманжолова
корреспондент

Военнослужащие Национальной гвардии МВД Республики Казахстан в составе национальной сборной успешно выступают на XX летних Азиатских играх, которые проходят в японских городах Айти и Нагоя. Представители воинских частей уже завоевали несколько медалей в различных спортивных дисциплинах, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Старший инструктор по спорту центра подготовки спортивной команды Национальный гвардии ефрейтор Милад Карими завоевал серебро на Азиатских играх 2026 года по вольными упражнениям в гимнастике.

В соревнованиях по кураш курес рядовой Ахметғали Әділет, военнослужащий воинской части 5571, стал бронзовым призёром Азиатских игр.

Серебряную медаль в соревнованиях по тяжёлой атлетике завоевал рядовой Алексей Чуркин — военнослужащий воинской части 6697. В финале в весовой категории до 85 килограммов казахстанский спортсмен показал результат 378 килограммов в сумме двоеборья. В рывке он поднял 173 килограмма, а в толчке — 205 килограммов.

Ещё одну бронзовую награду в копилку Казахстана принесла ефрейтор Арина Малиновская — старший специалист (старший инструктор) воинской части 6636. Она выступила в составе национальной сборной в стрельбе из винтовки на дистанции 50 метров в упражнении с тремя положениями.

В личном квалификационном этапе Малиновская набрала 587 очков и вошла в число восьми лучших спортсменок, вышедших в финал. В командных соревнованиях она вместе с Елизаветой Безруковой и Софьей Шульженко показала результат 1754-89x и завоевала бронзовую медаль Азиатских игр.

Ефрейтор Дмитрий Холмогоров, старший специалист (старший инструктор) воинской части 6636, стал бронзовым призёром в заезде на байдарке-одиночке на дистанции 500 метров, финишировав третьим в финале.

Бронзовую медаль также завоевала ефрейтор Руфина Искакова. В составе казахстанской команды она выступила в финале соревнований в смешанной двойке-каноэ на дистанции 500 метров.

Результаты военнослужащих стали отражением высокого уровня спортивной подготовки и стремления достойно представлять страну на международной арене.

#Спорт #Нацгвардия #Азиада

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