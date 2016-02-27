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Гвардини и его гвардия

Юрий МАКАРОВ
На первом этапе протяженностью 166,6 км победу одержал выступающий за казахстанскую дружину итальянец Андреа Гвардини. На втором отрезке пути (158,1 км) первенствовал его тезка и соотечественник Андреа Палини из Skydive Dubai, а Гвардини с тем же временем финишировал вторым. В генеральной классификации Гвардини удержал лидерство, на две секунды опережая Палини. Вчера участники соревновались на третьем этапе.
За Astana Pro Team в Малайзии также выступают казахстанцы Арман Камышев, Диас Омирзаков и Руслан Тлеубаев, Мигель Анхель Лопес (Колумбия) и Лауренс де Врезе (Бельгия). Командам предстоит проехать 8 этапов, финиш «Тура Ланг­кави» – 2 марта.

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