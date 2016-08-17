Гвардия открывает двери

Заместитель главнокомандующего Национальной гвардией по воспитательной и социально-правовой работе генерал-майор Мухометкали Сатов рассказал родителям и родным военнослужащих о служебной деятельности войск правопорядка и задачах, которые они выполняют, ответил на многочисленные вопросы. Матерям и отцам были показаны видеоприветы от их сыновей. Они также имели уникальную возможность пообщаться с ними в онлайн-режиме, ведь солдаты проходят службу в разных регионах Казахстана. Родителям были также вручены письменные обращения их сыновей с рассказами о прохождении ими воинской службы.

Гостям организовали экскурсию по территории воинской части, они осмотрели казармы, солдатскую столовую, лазарет, ознакомились с вооружением и военной техникой. Формат общения солдат с родителями в режиме онлайн приживается, ранее такие встречи прошли в Костанайской и Акмолинской областях. До конца года они будут проведены во всех воинских частях Национальной гвардии.