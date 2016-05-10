​Гвоздик рубиновое пламя

Весь Казахстан 9 Мая праздновал День Победы в Великой Отечественной войне. В Астане на площадь перед монументом «Отан қорғаушылар» с самого утра приходили люди. Седые фронтовики и молодежь, школьники и студенты...

Даже маленькие сорванцы в этот день были торжественно серьезными. Они пришли почтить память бойцов, сохранивших для нас мирное небо. Погода сменила яркие краски на свинцовую пасмурную грусть, будто вспоминая погибших на фронтах Великой Отечественной.

Церемония у монумента началась с марша военного оркестра и возложения цветов, в мероприятии принял участие Премьер-Министр РК Карим Масимов. Вслед за первым венком пьедестал перед Вечным огнем укрыли тысячи цветов, среди которых яркими рубинами горели гвоздики.

В церемонии возложения цветов приняли участие председатель Сената Парламента РК Касым-Жомарт Токаев, председатель Мажилиса Парламента РК Бактыкожа Измухамбетов, Государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова, министр обороны РК Имангали Тасмагамбетов, ветераны войны и труда, руководители государственных органов, а также жители и гости столицы.

– Сегодня все жители планеты Земля, которым небезразлична судьба мира, отмечают День Победы. Мы преклоняемся перед победителями, их подвиг вечен и незабываем, – отметил народный герой Казахстана генерал-лейтенант Бахытжан Ертаев. – И самое главное – поколения берегли память об этом. Как человек, прошедший войну в Афганистане, я хочу сказать: «Очень хочется, чтобы был мир!»

Почетными гостями праздника стали 45 участников Великой Отечественной войны. Фронтовики приветствовали однополчан, с теплотой во взгляде наблюдали за бравыми курсантами военных училищ, делились воспоминаниями и давали наставления потомкам.

– Счастья и мира каждому дому, – пожелал ветеран Великой Отечественной войны, известный казахстанский журналист Моисей Гольдберг. – Я рад, что мы не забываем этот праздник, что бы ни происходило в мире, в Казахстане чтут День Победы. Хочу сказать, что это святой праздник для нас. И необязательно проводить помпезные парады. Память должна быть в сердце, это самое главное.

– У наших фронтовиков – настрой отличный, несмотря на погоду, – отметил заместитель начальника департамента по делам обороны Астаны Бахтияр Пернебеков. – К великому сожалению, с каждым годом ветеранов становится все меньше. Хочется пожелать им здоровья, чтобы они жили и радовали детей, внуков и правнуков.

После возложения цветов все присутствующие почтили память павших бойцов минутой молчания. Затем ветеранов пригласили в уже ставший традиционным палаточный городок на площади у монумента «Отан қорғаушылар». Здесь для гостей накрыли праздничный стол и угостили всех солдатской кашей.

В этот день по всему Казахстану проходят торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы. По официальным данным, в годы Великой Отечественной войны на фронтах сражались около 1 млн 800 тыс. казахстанцев. За боевые заслуги сотни тысяч наших соотечественников награждены орденами и медалями, около 500 человек стали Героями Советского Союза, 110 казахстанцев награждены орденом Славы трех степеней.