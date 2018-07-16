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Хаб за хабом

Шаг № 70

Созданной финансовой структуре прочат стать региональным и впоследствии глобальным инвестиционным хабом, финансовыми воротами Шелкового пути. Для решения этой амбициозной задачи в РК последовательно реализуется комплекс конструктивных мер, проводятся масштабные структурные и институциональные реформы, нацеленные на повышение конкурентоспособности и вхождение республики в топ-30 развитых стран мира.

Напомним, что идея создания МФЦА была выдвинута Главой государства в марте 2015 года на XVI съезде партии «Нұр Отан» в качестве одного из возможных ответов на новые глобальные вызовы. Задача по созданию финансового центра стала 70-м шагом Плана нации «100 конкретных шагов».

Как отметил Нурсултан Назарбаев­ в ходе официальной церемонии открытия Международного финансового центра «Астана», создание МФЦА является знаком доверия и подтверждением высокой оценки международным бизнес-сообществом успешного пути развития нашей страны. По словам Президента, финцентр стал результатом тщательного изучения мирового опыта.

– Казахстанская модель МФЦА воплотила в себе самую лучшую практику деятельности мировых финансовых структур. Центр будет работать как с нерезидентами, так и с резидентами Республики Казахстан. Участники МФЦА получат доступ к капиталу не только Казахстана и региона, но и всего мира, – констатировал Глава государства.

Казахстанский Лидер акцентировал внимание на том, что правовой статус МФЦА закреп­лен Конституционным законом, а его официальный язык – анг­лийский. Участникам структуры предоставлены налоговые льготы до 50 лет, упрощенные валютный, визовый и трудовой режимы. Это единственный в регионе центр, работа которого основана на английском праве. Независимые суд и Международный арбитражный центр гарантируют справедливость и защиту прав сторон.

Вместе с открытием центра начала свою работу Биржа МФЦА (AIX), на которой насчитывается 14 локальных и международных брокеров с общим объемом активов в 34 млрд долларов. «И эта цифра будет расти», – указал Глава государства. На платформе биржи до конца 2018 года будет запущена приватизация активов АО «Самрук-Казына», здесь размес­тятся облигации Минис­терства финансов РК, а также исламские облигации сукук.

Стратегическими партнерами AIX стали Шанхайская фондовая биржа и NASDAQ. В ходе торжественной презентации МФЦА замес­титель председателя NASDAQ Inc Сэнди Мейер Фручер обратился к международным банкам и представителям бизнес-сообщества и призвал «доверять этому МФЦА, вносить свою ликвидность, свои продукты и свою деятельность на этот рынок».

В свою очередь президент Фонда Шелкового пути Ван Яньчжи в ходе торжества отметил существенные достижения Казахстана начиная с момента обретения независимости.

– Астана является тем местом, где президент Китая Си Цзиньпин впервые озвучил инициативу «Один пояс – один путь». Обе страны рады отпраздновать открытие МФЦА, который будет лишь развивать наше сотрудничество, – сказал китайский гость.

Главный партнер Michelmores Эндрю Олдланд сделал акцент на гибкости и удобстве английского права, опираясь на которое работают в сфере финансов во многих странах мира.

Презентации МФЦА в канун юбилея столицы придается символическое значение, ведь Астана стала признанным центром евразийского пространства и играет большую роль в установлении международного взаимопонимания по самым актуальным вопросам современности. Здесь динамично развивается бизнес: функционирует порядка 100 тыс. субъектов предпринимательства.

В ходе открытия МФЦА Глава государства остановился также на особенностях работы созданного Экспат-центра, который обеспечивает централизованный доступ к визово-миграционным, налоговым услугам, а также сервисам центра обслуживания населения и административной полиции. Президент призвал иностранных инвесторов и отечественных бизнесменов воспользоваться услугами Международного финансового центра.

– Астана должна стать главным финансовым хабом региона. А в перспективе – войти в число ведущих финансовых центров Азии, – заключил Нурсултан Назарбаев.

Финтек-плацдарм

За 3 дня работы Astana Finance Days превратилась в уникальную площадку, на которой прошли десятки панельных дискуссий, заседаний «круглых столов», пресс-конференций. В числе участников мероприятия – главы иностранных государств, лауреаты Нобелевской и Пулитцеровской премий, а также руководители международных финансовых институтов. Свыше 150 спикеров из 40 стран мира делились мнениями и опытом в различных сферах экономики, финансов, экологии и информационных технологий.

Столь внушительный список гостей, по мнению многих зарубежных экспертов, уже стал показателем доверия и проявления высокого интереса к сотрудничеству со стороны мировых финансовых структур.

К примеру, ключевой темой форума глобальных финансов было участие Астаны в инициа­тиве КНР «Один пояс – один путь» как офиса финансирования инф­раструктурных инвестиций и важного центра экспертизы и лучших практик. Достаточно полно была раскрыта тема исламских финансов на презентации книги Дауда Бакара «Шариатские умы в исламских финансах». Автор издания стал обладателем премии «Лучшая книга по исламским финансам 2016 года» по версии ГИФА (GIFA).

Горячо обсуждали эксперты важность прочной и признанной правовой базы в поддержке и защите рынков, инвестиций и делового климата, глубины и ликвидности местных рынков капитала. Рискам и возможностям криптовалюты, других блокчейн-инструментов были посвящены отдельные серии панельных сессий.

Учитывая, что Астана является одним из ключевых звеньев новых трансконтинентальных маршрутов глобальной инициативы «Один пояс – один путь», МФЦА может стать естественным финансово-экономическим мостом между Западным Китаем, Монголией и странами Европы. Все это открывает доступ на гигантский рынок емкостью более 1 млрд человек.

Международный финансовый центр создавался 3 года – это очень короткий срок для такой работы, и очень важно не потерять заданного темпа, который экономисты сравнили с преодолением звукового барьера, считает управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов.

– 20 лет истории Астаны показали, что мы можем добиться пот­рясающих результатов. Считаю, что в следующие 20 лет задача стать успешным международным финансовым центром нам по плечу, – сказал он.

Новый центр – новые надежды

Между тем ряд международных институтов уже возлагает большие надежды на работу МФЦА. В частности, страны ЕАЭС заинтересованы в создании общей прогрессивной финансовой юрисдикции. Как сказал председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян на открытии конференции Astana Finance Days, «скорость запуска проекта впечатляет, и это очень хороший посыл для всех потенциальных участников».

– Создание МФЦА позволит улучшить подходы к управлению суверенными фондами и облегчить трансферт новейших знаний и технологий, обеспечив тем самым увеличение и развитие человеческого капитала во всем ЕАЭС, – считает председатель Коллегии ЕЭК.

Он выразил уверенность, что проект в ближайшие несколько лет наберет обороты и «станет мощным драйвером и в чем-то даже прототипом для регулирования отдельных элементов общего финансового рынка Сою­за, который должны запустить в 2025 году. Согласно Договору о ЕАЭС, финансовый регулятор будет размещен именно в Казахстане.

В рамках Astana Finance Days был подписан ряд документов МФЦА с партнерами из разных стран. В частности, с Дубайским многокомпонентным центром – меморандум о взаимопонимании в рамках развития сферы инновационных технологий, а также о регистрации в качестве участника МФЦА. Такой же документ центр подписал с Межгосударственным банком, который предоставляет консультации и необходимые данные в своей компетенции по планируемой деятельности развития рынка капитала МФЦА. Соглашение о сотрудничестве также скрепили подписями администрация МФЦА и Фонд развития предпринимательства «Даму».

– Сотрудничество с фондом «Даму» будет содействовать прив­лечению инвестиций в частный сектор нашей страны. Это в свою очередь позволит нам как передовому финансовому центру в регио­не внести свой вклад в развитие частной предпринимательской деятельности, – сказал председатель правления администрации МФЦА Нурлан Кусаинов.

Большой интерес участников форума вызвала и экспозиция в выставочной зоне AIFC DIGITAL EXHIBITION, где были представлены ключевые инициативы в сфере финансовых технологий отечественных и зарубежных компаний.

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