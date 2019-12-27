Общество
Телеканал "Хабар" проведет телемарафон по авиакатастрофе вблизи Алматы. Об этом сообщил заместитель председателя правления Агентства "Хабар" Ринат Кертаев на своей странице в Facebook, передает Inform.kz.
"Телеканал "Хабар" сегодня с 19:00 до 22:00 проведет специальный телемарафон в прямом эфире в связи с авиакатастрофой вблизи Алматы", – написал Кертаев.
Напомним, самолет авиакомпании Bek Air упал за пределами аэродрома в Алматинской области, на борту было 95 пассажиров. По предварительной информации, всего погибли 15 человек.
По информации МИИР РК, произошло столкновение самолета с двухэтажным строением.
"27 декабря 2019 года в 07:22 рейс №Z2100 авиакомпании Бэк Эйр, самолет Fokker-100 по направлению Алматы - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением на территории Талгарского района Алматинской области – между населенными пунктами Гульдала и Альмерек. Незамедлительно начались спасательные работы, возгорание не произошло. Для оказания медицинской помощи выехало 40 бригад скорой помощи", – сообщили в ведомстве.
По поручению Президента РК Касым-Жомарта Токаева была создана правительственная комиссия во главе с Премьер-министром страны Аскаром Маминым. Елбасы Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе людей.
Ранее появился полный список пассажиров упавшего самолета.
"Телеканал "Хабар" сегодня с 19:00 до 22:00 проведет специальный телемарафон в прямом эфире в связи с авиакатастрофой вблизи Алматы", – написал Кертаев.
Напомним, самолет авиакомпании Bek Air упал за пределами аэродрома в Алматинской области, на борту было 95 пассажиров. По предварительной информации, всего погибли 15 человек.
По информации МИИР РК, произошло столкновение самолета с двухэтажным строением.
"27 декабря 2019 года в 07:22 рейс №Z2100 авиакомпании Бэк Эйр, самолет Fokker-100 по направлению Алматы - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением на территории Талгарского района Алматинской области – между населенными пунктами Гульдала и Альмерек. Незамедлительно начались спасательные работы, возгорание не произошло. Для оказания медицинской помощи выехало 40 бригад скорой помощи", – сообщили в ведомстве.
По поручению Президента РК Касым-Жомарта Токаева была создана правительственная комиссия во главе с Премьер-министром страны Аскаром Маминым. Елбасы Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе людей.
Ранее появился полный список пассажиров упавшего самолета.