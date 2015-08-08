Хачкар Альберта Погосяна

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Наталья ВАЛУЙСКАЯ, Алматы
Первый армянин, родившийся в Алма-Ате
…Сегодня я – гостья семьи Погосян. Сидим в полуденном дворе дома, где прохладнее. Тихонько хлопочет хозяйка Нина Егоровна. В будке спит пес по кличке Нора, у окна прячется кот Васька. А за изгородью витиеватыми узорами ниспадают чудные гроздья «Изабеллы». Виноград вырастил хозяин дома Альберт Погосян. Древняя Армения, где и на камнях растут деревья, славится трудолюбием людей. Мой собеседник работал столяром, радиомастером, преуспел по партийной линии, трудился в сфере общественного питания. С первых минут беседы рассказывает про хачкар. Каменная плита с резным изображением креста – один из символов Страны семи песен. А я размышляю, что каждый в своей жизни несет свой крест, и слушаю.
Вот такой камень-стелу в память о погибших соотечес­т­венниках герой моего повествования за свой счет поставит на территории этнокультурного армянского центра «Луйс» в Алматы многим позже. А тогда, в 1937-м, когда вышло постановление Совета Министров СССР, 32 семьи, в которых воспитывалось по 6–7 детей, были срочно переселены из села Таштун Мегринского района Армении в Казахстан. Формулировка звучала так: в связи с безопасностью жителей, проживающих на пограничной с Ираном территории. Осенью того же года семья Погосян оказалась в Алма-Ате. В феврале 1938-го на свет появился Альберт, шустрый и смышленый малыш – первый армянин, родившийся в Алма-Ате. Жили они в районе Кирпичного завода. После переехали в колхоз Молотова Каскеленского района, ныне село Жетысу. Отец четыре года пробыл в трудармии в Новосибирске, имел много наград за трудовую доблесть. Мама поднимала шестерых детей одна.

Отечество мое – Казахстан
– Казахская земля гостеприимно приняла нас, и я с величайшей благодарностью отношусь к казахскому народу, – говорит Альберт Захарович. – Казахи помогли нам встать на ноги. Теперь я свободно говорю на казахском, в совершенстве владею русским, немного знаю азербайджанский и, конечно, армянский. Детей и внуков учу трепетно, с уважением относиться к своему Отечеству – Казахстану.
Почетный член правления армянского этнокультурного центра «Луйс» убежден: жить следует по совести, делать людям добро, всегда находиться в гуще событий. Быть активным гражданином, патриотом, горячо любить и защищать Родину. С образованием Ассамблеи народа Казахстана – детища Главы государства – ответственность каждого этноса, участвующего в общественной жизни страны, усилилась. Ведь АНК играет огромную роль в сплочении всех национальностей, проживающих на территории Казахстана, укреплении мира и согласия. Наша страна может быть достойным примером для многих государств. Альберт Захарович благодарен судьбе, подарившей ему прекрасную Родину, дом. Здесь похоронены предки, родились и живут дети, внуки.

Семья
Семья Погосян воспитывала детей в традиционном духе уважения к старшим. Прошло более 50 лет после смерти отца, но до сих пор старожилы бывшего колхоза Молотова помнят Захара. В те годы он трудился бригадиром, всю жизнь оставался честным, порядочным и бескорыстным человеком. Вспоминает Альберт Захарович и маму, простую труженицу, рано вышедшую замуж. Как драгоценный сосуд, хранят дети и внуки ковер, подаренный ей по обычаю на свадьбу. Супруги Погосян представляют разные национальности.
Когда-то молодая русская девушка пришлась армянской матери по душе, с доверием вошла в семью. Так, в любви и согласии и пролетели счастливые 40 лет. Все государственные и армянские праздники большая родня отмечает сообща. Готовят блюда национальной кухни. Глава семьи очень любит долму – голубцы из виноградных листьев и казахский бешбармак. Альберт Захарович очень гордится дочерью Натальей. Она окончила технологический колледж и показала себя такой же активной общественницей, как отец. К тому же подарила родителям замечательных внучат: Диану, Давида и красавца Дамиана.
Самому юному члену семьи в этот день исполнился год и месяц. Диана Мартиросян тоже гордость дедушки. Она учится в Алматинском эстрадно-цирковом колледже им. Ж. Елебекова, получает Президентскую стипендию. Исполняет танцы народов мира. В 2011 году со своей группой участвовала в меж­дународном конкурсе в Париже, где они заняли второе место. Альберт Захарович выражает большую благодарность руководству колледжа и хореографу внучки за высокие результаты.
Давид – прекрасный спорт­смен, участвует в престижных соревнованиях. Вместе с зятем, частным предпринимателем, мой собеседник часто делает пожертвования детям-инвалидам. Фронтовикам Великой Отечественной войны в День Победы от души передал месячную пенсию. Считает, что человек всегда должен протянуть руку помощи тем, кто нуждается в поддержке. В 1974 году ему довелось побывать на исторической родине, посетить могилы родственников. Все знали, что приезжает сын Захара. Радовались, плакали, организовали большое собрание в Доме культуры, накрыли столы с традиционной брынзой, зеленью и домашним вином. Но сердце тянуло домой…

Неизменные ценности
Альберт Захарович очень любит поэзию Пушкина, Лермонтова, казахских акынов. У него чрезвычайно много друзей разных национальностей. В 90-х, как многие его собратья-переселенцы, компактно проживающие в Турксибском районе, стоял у истоков образования армянского этнокультурного центра «Луйс». Сегодня здесь на средства ассоциации армянских культурных центров РК «Наири» отстроена церковь святого Карапета. Церковь освящена. Освящен и крест-камень. Во всех мероприятиях города и страны «Луйс» принимает самое активное участие. В этом помогает молодежь и, в частности, член республиканского совета РМО «Жарасым» при АНК Рубен Микаелян. На казахском, русском и армянском языках выходит газета «Наири», по выходным дням в воскресной школе желающие занимаются изучением государственного и армянского языков, постигают культуру и традиции древнего народа Армении.
Спрашиваю хозяйку, с течением лет приобретшую во внешности армянские черты, какими качествами должны обладать супруги, чтобы сохранить ячейку общества. Отвечает, что семейное счастье должно исходить от корней, от родителей. Жена должна любить и уважать мужа, воспитывать детей, сохранять семейный очаг, быть ласковой и терпеливой. Мужу – не поднимать на жену руку, не злоупотреблять спиртным, участвовать во всех семейных делах. Нина Егоровна дает совет молодым: брать со старшего поколения пример, обходить плохое стороной, всегда оставаться Человеком.
Альберт Захарович вторит: предназначение мужчины испокон веков состоит в том, чтобы посадить дерево, построить дом, создать и сохранить семью, в которой царствует любовь мужчины и женщины, поднять детей, нести ответственность за свой крепкий тыл. И никакие веяния извне не могут сломить истинные ценности семьи.

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