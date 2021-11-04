Хадж только для привитых

Наиб имам Центральной мечети Алматы высказался по спорным вопросам вакцинации с позиций ислама. В том числе Ержан Есим заявил, что ни в одной традиционной религии нет запрета на вакцинацию, наоборот, поддерживается стремление к сохранению здоровья.

По словам представителя духовенства, все имамы следят за эпидемиологической ситуацией в городе, и отметил, что при общем снижении заболеваемости эпидемия продолжается, поэтому имеет значение соблюдение норм безопасности.

– Мы должны защитить свои семьи от коронавируса, позаботиться о благополучии друг друга, – говорит священнослужитель. – Вакцинация – единственное решение, и сейчас она жизненно необходима. Нужно помнить, что религия обязывает каждого долж­ным образом заботиться о жизни и здоровье, искать способы предотвращения болезней. Вакцины применяют в ряде мусульманских стран, поэтому не стоит тратить время и рассматривать вакцины с халяльной и не халяльной стороны. Пришло время спасать жизни людей.

Противники же вакцинации, напомнил служитель религии, не имеют отношения к медицине, и едва ли их мнения заслуживают внимания.

Ержан Есим напомнил, что по решению властей Саудовской Аравии от мусульманских паломников для участия в большом и малом хадже к святым местам в Мекке и Медине требуется вакцинация против коронавируса. Это решение было поддержано верующими во всем мире.

Высказываясь по поводу халяльности вакцин, он подчерк­нул, что переживать не стоит. К примеру, казахстанская вакцина QazVac получила сертификат соот­ветствия общим требованиям халяль. К тому же QazVac эффективна против наиболее опасного варианта «дельта». Ученые провели тест реакции нейтрализации, который показал высокий уровень антител у привитых отечественным препаратом.

Наиб имам Центральной мечети Алматы призывает всех принять активное участие в кампании по иммунизации и рекомендует не верить распространяемым слухам в Интернете, которые не имеют ничего общего с религией.

– В исламе многократно заявляется о ценности человеческой жизни и необходимости ее сохранения как великого дара – Аманата Всевышнего. Поэтому Коран всячески призывает к лечению и исцелению, – истолковывает строки из священной книги имам.

По его утверждению, в Алматы большинство представителей религиозных объединений привились, чтобы обезопасить себя и близких. Этим они показали, что прививаться можно и нужно.

Общая позиция духовенства заключается в следующем: вакцинация для профилактики заболевания является «мубах», то есть разрешенной. В Духовном управлении мусульман Алматы не только поддерживают прививочную кампанию, но и считают обязательным вести беседы с прихожанами на эту тему.