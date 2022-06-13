Хакер шантажировал Казпочту продажей базы данных клиентов

В АО "Казпочта" разъяснили информацию касательно продажи базы данных клиентов Казпочты в интернете, сообщает Kazpravda.kz.

"Физическое лицо, разместившее объявление на хакерском форуме о доступе к серверу бэкапа баз данных АО "Казпочта", неоднократно обращалось в компанию с целью шантажа, предлагая выкупить информацию за несколько тысяч долларов. Информация годичной давности была получена им со стороннего сервера. Утечки с серверов Казпочты не происходило", - говорится в информации компании.

АО "Казпочта" ранее, до публикации данного объявления, была передана информация в правоохранительные органы, Комитет национальной безопасности. Специалисты по информационной безопасности не подтвердили факт наличия персональных данных клиентов Казпочты", отметили в пресс-службе.

"Данный вопрос прорабатывается АО "Казпочта" совместно с правоохранительными органами для привлечения к ответственности физического лица", - добавили в организации.