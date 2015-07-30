Свежий выпуск Хакеры не дремлют По материалам информационных агентств подготовила Дина МАХАМБЕТОВА

По сведениям источников в военном ведомстве, инцидент произошел в минувшие выходные, однако известно о нем стало лишь сейчас. И хотя пока нет информации о том, что какая-либо конфиденциальная информация была похищена хакерами, расследованием произошедшего, как отмечается, занялось Киберкомандование вооруженных сил США.

В начале июля официальные представители кад­рового управления правительства США признали, что неизвестным хакерам удалось получить несанк­ционированный доступ к личным данным более 25 млн человек, в том числе бывших и действующих госслужащих. Чиновники тогда отмечали, что речь идет о самом крупном инциденте такого рода в стране.



Под прицелом – боевики

Турецкая авиация нанесла удары по значимым объектам Рабочей партии Курдистана (РПК) в Северном Ираке. По сообщению телеканала HaberTurk, в операции участвовали 15 истребителей F-16, базирующиеся в провинции Диярбакыр. Удары были нанесены по шести районам на иракской территории. Согласно поступающим данным, мишенями стали лагеря боевиков и командные пункты, были применены специальные авиабомбы, способные разрушать укрепленные подземные укрытия. Среди целей авиации был также лагерь, где находился один из основателей и командующий боевыми подразделениями РПК Джемиль Байык.

В результате предпринятых ранее трансграничных операций было ликвидировано около 200 экстремистов, из них 130 – подтвержденные потери. Кроме того, турецкие ВВС уничтожили несколько секретных складов с оружием. Данные о результатах бомбардировок основаны на информации, собранной с помощью беспилотных летательных аппаратов, которые были направлены в Северный Ирак после ударов ВВС.



Лишат иммунитета?

Бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис может быть подвергнут уголовному преследованию и тюремному заключению за тайный взлом счетов налогоплательщиков в подготовке выхода его страны из зоны евро при одновременном ведении переговоров с европейскими кредиторами о спасении Афин от банкротства. Об этом сообщила на своем сайте газета The Times. Верховный суд страны направил дело Яниса Варуфакиса в афинский парламент, который может проголосовать по вопросу о лишении его иммунитета, сказано в сообщении газеты. В ней также сказано, что заведение дела против Варуфакиса позволяет парламенту созвать комиссию по изучению всех обвинений в адрес экс-министра финансов, чтобы лишить его депутатского иммунитета решением специально созданного трибунала. «Это может произойти очень скоро. Вопрос состоит лишь в том, будет ли быстр в своих действиях парламент, контролируемый партией СИРИЗА, членом которой является Варуфакис, или же процесс на какое-то время приостановится», – приводит Times мнение депутата от оппозиционной партии «Новая демократия» Анны Асимакопулу.



Хотят в Европу

С целью нелегального переезда в Великобританию около 2 тыс. мигрантов попытались прорваться с территории Франции в туннель под Ла-Маншем. В сообщении французской компании Eurotunnel, осуществляющей железнодорожное сообщение под проливом, это самая массовая попытка вторжения за последние полтора месяца. В окрестностях Кале сейчас разбили лагеря порядка 10 тыс. мигрантов, в основном это выходцы из Эритреи, Эфиопии, Судана и Афганистана, которые рассчитывают нелегально переехать на Британские острова.

Во вторник утром Eurotunnel выступила с обращением в адрес желающих воспользоваться услугами железнодорожной переправы через пролив при следовании по однодневному маршруту туда-обратно, вне зависимости от того, является ли стартовой точкой поездки Кале или английский Фолкстон. Компания посоветовала французам и британцам отложить поездки, пока не уладится кризис с мигрантами.

