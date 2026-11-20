Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Как отмечает газета The Wall Street Journal, киберпреступники получили доступ к информации, взломав сторонние организации. Представитель Visa заявил, что целью хакеров стал поставщик услуг из Азиатско-Тихоокеанского региона и что злоумышленники не получили доступ к платежным данным пользователей.

В свою очередь в JPMorgan Chase заявили, что утечка информации касалась лишь маркетинговых данных банка, то есть была ограничена именами клиентов и их электронными адресами. В Mastercard сказали, что взлом был ограничен данными владельцев карт с льготными условиями.

Взлом произошел на фоне нескольких масштабных технических сбоев в системах американских ведомств и крупных компаний, в том числе JPMorgan Chase. На прошлой неделе из-за технических неполадок Федеральное авиационное управление США более чем на четыре часа запретило все вылеты по стране из-за сбоя связи в центрах управления воздушным движением. Помимо этого, масштабные неполадки были зафиксированы у технологического гиганта Microsoft и одного из крупнейших авиаперевозчиков United Airlines.