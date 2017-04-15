Хакеры устроили "крупнейший взлом в истории YouTube"
Хакерская группировка OurMine взломала тысячи YouTube-аккаунтов, включая профили известных блогеров, передает Kazpravda.kz со ссылкой на lenta.ru.
Злоумышленники добавили к заголовкам роликов название своей группировки и оставили в описании послание, в котором объяснили, что "взлом связан с "проверкой безопасности"". В заявлении также содержится утверждение, что произошедшее является "крупнейшим взломом в истории YouTube".
В результате инцидента пострадала компания Studio71, которая представляет более 1,2 тысячи каналов на YouTube.
По словам одного из блогеров, YouTube уже озаботился защитой взломанных аккаунтов и утверждает, что хакеры не смогли украсть конфиденциальную информацию.
Группировка OurMine знаменита взломами аккаунтов знаменитостей. Члены группы каждый раз оставляют послание о том, что проводят проверку безопасности, и предлагают свои услуги по укреплению защиты за определенную сумму.
В разное время OurMine атаковали аккаунты основателя Facebook Марка Цукерберга, главы Twitter Джека Дорси, руководителя Google Сундара Пичая и президента Yahoo! Мариссы Майер.