Хакеры взломали магазин приложений App Store

Магазин приложений App Store был атакован хакерами. Об этом сообщила головная компания, отметив, что вирус смог заразить несколько сотен легальных приложений для iPhone и iPad, передает Kazpravda.kz со ссылкой на "Интерфакс-Казахстан".
Кроме того, хакеры смогли загрузить подмену версии программы Xcode, которая используется в создании приложения для iOS and Mac apps.
По словам представителя Apple Кристины Монаган, из App Store уже удалены все приложения, которые были созданы при помощи подложного программного обеспечения.
Она также рассказала, что с разработчиками ведется работа, чтобы удостовериться в использовании правильной версии Xcode при перестройке своих приложений.
"Заражение не привело к утечке данных", – заявил директор департамента Palo Alto Networks Inc Райан Олсон. В то же время случившее показало, по его словам, что в App Store существует брешь, которой захотят воспользоваться другие злоумышленники.
Испорченная версия программы Xcode была загружена с сервера в Китае.