Хакеры взломали магазин приложений App Store

Технологии
Ксения Воронина
Магазин приложений App Store был атакован хакерами. Об этом сообщила головная компания, отметив, что вирус смог заразить несколько сотен легальных приложений для iPhone и iPad, передает Kazpravda.kz со ссылкой на "Интерфакс-Казахстан".

Кроме того, хакеры смогли загрузить подмену версии программы Xcode, которая используется в создании приложения для iOS and Mac apps.

По словам представителя Apple Кристины Монаган, из App Store уже удалены все приложения, которые были созданы при помощи подложного программного обеспечения. 

Она также рассказала, что с разработчиками ведется работа, чтобы удостовериться в использовании правильной версии Xcode при перестройке своих приложений.

"Заражение не привело к утечке данных", – заявил директор департамента Palo Alto Networks Inc Райан Олсон.
В то же время случившее показало, по его словам, что в App Store существует брешь, которой захотят воспользоваться другие злоумышленники.

Испорченная версия программы Xcode была загружена с сервера в Китае.

Популярное

Все
Третий год жители Енбекшиказахского района Алматинской области требуют закрыть промышленный карьер, расположенный рядом с жилым сектором
Ситуацию с бесплодием в Казахстане можно решить, увеличив доступность вспомогательных репродуктивных технологий для населения
В земельном законодательстве выявлены лазейки для коррупции
Беспрецедентный иск рассматривался в специализированном межрайонном экономическом суде Северо-Казахстанской области
Чего же ждут казахстанцы от вновь избранного Президента?
Казахстанская экономика оказалась более устойчивой, чем предполагали критики системы
Выборы являются одним из важных индикаторов политической культуры граждан
Ветеринарная сфера нуждается в основательном переустройстве, начинать которое следует с повышения статуса ветеринарного врача
У плывущих на одном корабле – одна судьба
Главное – верить в себя
На высоком уровне
Министр экологии пригрозил не выдать разрешение на эмиссию компании «АрселорМиттал Темиртау», если ее металлургический комбинат не снизит вредные выбросы
Турки-ахыска: 78 лет в Казахстане
Оказались не в том месте и не в то время
Центр привлечения инвестиций
Наравне со сверстниками
Батареи не греют, а счета растут
С заботой о племенном стаде
Шалят не по-детски
В ожидании будущего
Бабушка попросила полицию забрать у нее 3-месячную внучку в СКО
Жамаубаев отказался раскрывать размер зарплаты премьер-министра без его разрешения
Ильин навестил в больнице огнеборцев, пострадавших при пожаре в Астане
Видео о сдаче военных касок на металлолом прокомментировали в Минобороны РК
Взрыв котла в акмолинской школе: стало известно о состоянии пострадавших
Видео с избивающей малыша матерью шокировало Казнет
Снял боевую одежду и вошел в огонь: стали известны подробности подвига столичного пожарного
Семье героя-пожарного из Астаны подарят 3-комнатную квартиру, второму – погасят ипотеку
Подозреваемого в нападении на 12-летнюю девочку задержали в Талдыкоргане
Токаев наградил орденами двух столичных пожарных
Дети не пострадали при взрыве в школьной котельной в Акмолинской области
Токаев: В казахстанском обществе должен укорениться культ знаний, а не диплома
О цифровизации торговли высказался Жумангарин
Котел взорвался во дворе школы в Акмолинской области, есть пострадавшие
Бахтияра Байсеитова объявили в розыск за хищение 320 миллионов тенге
Полицейские задержали мужчину, который гулял с пистолетом в Талдыкоргане
Двух мальчиков, ушедших из детдома, ищут в Алматы
Взрыв котла в акмолинской школе: один из пострадавших умер
Лебеди едва не погибли на озере в СКО
9 человек погибло при взрыве газа в жилом доме на Сахалине
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Иманбек Зейкенов женился
Новый праздник появился в Казахстане
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Российский блогер снимал на видео свои нарушения на дорогах Алматы
Избранница Иманбека из родного Аксу
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
"12-летнюю внучку развращал дедушка" – в полиции Алматы прокомментировали публикацию
Токаев поручил активнее защищать национальные экономические интересы на международных рынках
Праздничный телемарафон: как отметить День Республики, не выходя из дома
14-летняя девочка сбросилась с 19-го этажа в Астане
Трос лифта оборвался в многоэтажке Петропавловска: погиб мужчина
Вопросы развития отечественного машиностроения рассмотрены в Правительстве

Читайте также

Технологии , Цифровизация , Китай
Электронную очередь внедрят в пункте пропуска на казахстанс…
Международное сотрудничество , Правительство , Технологии
Глава Skoda Transportation предложил премьеру создать произ…
Транспорт , Технологии , Цифровизация
Полицейских начали предупреждать о приближении опасного вод…
Технологии , Цифровизация
Цифровым паспортом теперь могут пользоваться казахстанцы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]