В начале года на двух предприятиях областного центра произошли ЧП. В ТОО «Компания «Нефтехим LTD» 4 января в 18.45 на участке расфасовки порошкового полипропилена произошло его возгорание. Площадь пожара составила 150 квадратных метров. При тушении огня были найдены тела двух сотрудников предприятия. Еще трое были госпитализированы в реанимацию. Из них двое пострадавших получили 40% ожогов лица и тела. Позже обоих транспортировали в ожоговый центр больницы Астаны. Их сос­тояние по-прежнему остается тяжелым. Еще один работник, получивший 25% ожогов тела, проходит лечение в городской больнице Павлодара.

18 января двое рабочих АО «Каустик» также были доставлены в больницу с ожогами. По рассказу заместителя руководителя управления труда области Марата Кабжамитова, на производстве проводились плановые газоопасные работы по нанесению гуммировочного покрытия (для защиты от коррозии) внутри металлической цис­терны. При выполнении этих работ произошло возгорание. Находившийся внутри емкости 28-летний кислотоупорщик получил ожоги второй и треть­ей степени 60% тела. Также пострадал рабочий, вытаскивавший его из цистерны – он обжег кисти рук. Оба доставлены в больницу, кислотоупорщик попал в реанимацию.

По данному ЧП расследованием занималась специальная комиссия, которая выясняла причины несчастного случая и степень вины предприятия. Она, как сообщил прессе руководитель отдела контроля безо­пасности и охраны труда, государственный инспектор труда по Павлодарской облас­ти Данияр Акижанов, пришла к следующему выводу, цитируем: «Установлена стопроцентная вина работодателя: нарушение правил безопасности охраны труда и неудовлетворительная организация производства работ. В ходе расследования выяснилось, что сотрудник предприятия выполнял работы по гуммировке емкости. То есть, чтобы хлор не разъедал металл, поверхность покрывается резиной, а перед этим емкость обезжиривается с помощью специального растворителя. Во время этой операции, согласно правилам безопаснос­ти труда, должна работать вентиляция. Однако в процессе у гуммировщика сломался валик. Пока его меняли, рабочие вытащили из емкости гофру (трубу. – С. Г.) вентиляции. За эти 10–15 минут в емкости скопилась опасная концентрация газов». Также комиссия установила, что на момент ЧП рабочий не был в спецодежде. На нем была другая спецовка, для этих работ не предназначенная. Возможно, в ней накопилось статическое электричество, и возгорание произошло из-за этого. Кроме того, на месте происшест­вия был найден сотовый телефон – возможно, пожар случился из-за искры от него.

– В любом случае, работодатель должен был контролировать безопасность выполнения работ и применение спецодежды, – считает Д. Акижанов.

И вот здесь следует отметить такой момент. Несчастные случаи на производствах региона случались и прежде. Но, как правило, в итоге виновными оказывались сами пострадавшие, которые что-то где-то не досмотрели и не предусмотрели, не обеспечили и не сделали. Линейный технический персонал и руководители производств оставались как бы в стороне и ни при чем.

Не берусь предугадывать выводы комиссии по АО «Каустик», где разбирательства продолжаются, но по ТОО «Компания «Нефтехим LTD» специальная комиссия по расследованию несчастного случая назвала не одну, а четыре причины, приведшие к печальным последствиям. Как сказал председатель спецкомиссии, заместитель руководителя регио­нального департамента индуст­риального развития и промбезопасности Ерхан Кокубаев: «Первой причиной, по нашему мнению, стало нарушение технологического процесса во время поступления и переработки сырья на предприятии. Второй мы называем конструктивные недостатки производственной установки, которая не смогла стопроцентно выполнять свои функции. Также мы говорим о неудовлетворительной организации работы на предприятии, и четвертая причина – нарушение правил безопасности и охраны труда», – добавил Е. Кокубаев. Как он отметил далее, в результате технологического сбоя произошли скопление газа и последующее воспламенение. И еще. Специалисты комиссии говорят, что «установлены стопроцентная степень вины работодателя и нулевая степень вины работников. Но и в действиях тех сотрудников, которые находились во время ЧП на предприятии, выявлены нарушения».

…Материалы расследований переданы в управление труда, которое займется социальной стороной данного дела. Также выводы спецкомиссии направлены в правоохранительные органы, которые будут решать вопрос о привлечении к ответственности виновных.

К этому следует добавить: директор ТОО «Компания «Неф­техим LTD» Ерлан Кусанов сообщил о том, что предприятие окажет материальную помощь семьям погибших и пострадавшим. Организацию похорон двух работников также возьмет на себя компания.

…Не собираюсь читать кому-либо мораль по поводу случившегося на двух производствах, тем более что оба они современные, с новыми технология­ми и декларируемыми высокими степенями охраны труда и техники безопасности. Видимо, эта самоуспокоенность (чего еще желать лучшего, когда и так все хорошо?) притупила бдительность в обоих случаях. Но жизни людей уже не вернешь, да и те, кто выживет, вероятно, останутся инвалидами. И за все это должен быть спрос с виновных как назидание и предостережение другим на будущее. Тем более что сейчас на предприятия приходят люди с недостаточной квалификацией, имеющие смутное понятие о безопасности труда.

P.S. Материал был подготовлен к печати, когда стало известно, что генеральный директор ТОО «Компания «Нефтехим LTD» Ерлан Кусанов покидает свой пост, написав заявление с просьбой уволить его по собственному желанию. А 6 февраля в три часа ночи на АО «Алюминий Казахстана» погиб работник предприятия. В составе бригады 42-летний мужчина производил чистку одного из резервуаров, когда внутри емкости произошел обвал. От полученных травм мужчина скончался.