В начале года на двух предприятиях областного центра произошли ЧП. В ТОО «Компания «Нефтехим LTD» 4 января в 18.45 на участке расфасовки порошкового полипропилена произошло его возгорание. Площадь пожара составила 150 квадратных метров. При тушении огня были найдены тела двух сотрудников предприятия. Еще трое были госпитализированы в реанимацию. Из них двое пострадавших получили 40% ожогов лица и тела. Позже обоих транспортировали в ожоговый центр больницы Астаны. Их состояние по-прежнему остается тяжелым. Еще один работник, получивший 25% ожогов тела, проходит лечение в городской больнице Павлодара.
18 января двое рабочих АО «Каустик» также были доставлены в больницу с ожогами. По рассказу заместителя руководителя управления труда области Марата Кабжамитова, на производстве проводились плановые газоопасные работы по нанесению гуммировочного покрытия (для защиты от коррозии) внутри металлической цистерны. При выполнении этих работ произошло возгорание. Находившийся внутри емкости 28-летний кислотоупорщик получил ожоги второй и третьей степени 60% тела. Также пострадал рабочий, вытаскивавший его из цистерны – он обжег кисти рук. Оба доставлены в больницу, кислотоупорщик попал в реанимацию.
По данному ЧП расследованием занималась специальная комиссия, которая выясняла причины несчастного случая и степень вины предприятия. Она, как сообщил прессе руководитель отдела контроля безопасности и охраны труда, государственный инспектор труда по Павлодарской области Данияр Акижанов, пришла к следующему выводу, цитируем: «Установлена стопроцентная вина работодателя: нарушение правил безопасности охраны труда и неудовлетворительная организация производства работ. В ходе расследования выяснилось, что сотрудник предприятия выполнял работы по гуммировке емкости. То есть, чтобы хлор не разъедал металл, поверхность покрывается резиной, а перед этим емкость обезжиривается с помощью специального растворителя. Во время этой операции, согласно правилам безопасности труда, должна работать вентиляция. Однако в процессе у гуммировщика сломался валик. Пока его меняли, рабочие вытащили из емкости гофру (трубу. – С. Г.) вентиляции. За эти 10–15 минут в емкости скопилась опасная концентрация газов». Также комиссия установила, что на момент ЧП рабочий не был в спецодежде. На нем была другая спецовка, для этих работ не предназначенная. Возможно, в ней накопилось статическое электричество, и возгорание произошло из-за этого. Кроме того, на месте происшествия был найден сотовый телефон – возможно, пожар случился из-за искры от него.
– В любом случае, работодатель должен был контролировать безопасность выполнения работ и применение спецодежды, – считает Д. Акижанов.
И вот здесь следует отметить такой момент. Несчастные случаи на производствах региона случались и прежде. Но, как правило, в итоге виновными оказывались сами пострадавшие, которые что-то где-то не досмотрели и не предусмотрели, не обеспечили и не сделали. Линейный технический персонал и руководители производств оставались как бы в стороне и ни при чем.
Не берусь предугадывать выводы комиссии по АО «Каустик», где разбирательства продолжаются, но по ТОО «Компания «Нефтехим LTD» специальная комиссия по расследованию несчастного случая назвала не одну, а четыре причины, приведшие к печальным последствиям. Как сказал председатель спецкомиссии, заместитель руководителя регионального департамента индустриального развития и промбезопасности Ерхан Кокубаев: «Первой причиной, по нашему мнению, стало нарушение технологического процесса во время поступления и переработки сырья на предприятии. Второй мы называем конструктивные недостатки производственной установки, которая не смогла стопроцентно выполнять свои функции. Также мы говорим о неудовлетворительной организации работы на предприятии, и четвертая причина – нарушение правил безопасности и охраны труда», – добавил Е. Кокубаев. Как он отметил далее, в результате технологического сбоя произошли скопление газа и последующее воспламенение. И еще. Специалисты комиссии говорят, что «установлены стопроцентная степень вины работодателя и нулевая степень вины работников. Но и в действиях тех сотрудников, которые находились во время ЧП на предприятии, выявлены нарушения».
…Материалы расследований переданы в управление труда, которое займется социальной стороной данного дела. Также выводы спецкомиссии направлены в правоохранительные органы, которые будут решать вопрос о привлечении к ответственности виновных.
К этому следует добавить: директор ТОО «Компания «Нефтехим LTD» Ерлан Кусанов сообщил о том, что предприятие окажет материальную помощь семьям погибших и пострадавшим. Организацию похорон двух работников также возьмет на себя компания.
…Не собираюсь читать кому-либо мораль по поводу случившегося на двух производствах, тем более что оба они современные, с новыми технологиями и декларируемыми высокими степенями охраны труда и техники безопасности. Видимо, эта самоуспокоенность (чего еще желать лучшего, когда и так все хорошо?) притупила бдительность в обоих случаях. Но жизни людей уже не вернешь, да и те, кто выживет, вероятно, останутся инвалидами. И за все это должен быть спрос с виновных как назидание и предостережение другим на будущее. Тем более что сейчас на предприятия приходят люди с недостаточной квалификацией, имеющие смутное понятие о безопасности труда.
P.S. Материал был подготовлен к печати, когда стало известно, что генеральный директор ТОО «Компания «Нефтехим LTD» Ерлан Кусанов покидает свой пост, написав заявление с просьбой уволить его по собственному желанию. А 6 февраля в три часа ночи на АО «Алюминий Казахстана» погиб работник предприятия. В составе бригады 42-летний мужчина производил чистку одного из резервуаров, когда внутри емкости произошел обвал. От полученных травм мужчина скончался.