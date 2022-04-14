"Халяль"-колбасу со свининой обнаружили на казахстанских прилавках

На казахстанских прилавках обнаружили говяжьи консервы и полукопченую колбасу «Мусульманская» российского производства с ДНК свинины, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный центр экспертизы Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК.

Результатами исследований поделились в испытательной лаборатории Национального центра экспертизы по Северо-Казахстанской области.

За март текущего года в рамках мониторинга качества товаров народного потребления департамент санитарно-эпидемиологического контроля по Северо-Казахстанской области закупил 38 мясных проб.

«В ходе исследования выявлено, что несоответствующими оказались две пробы говяжьих консервов и одна проба колбасного изделия: колбаса полукопченая «Мусульманская» (изготовитель: ИП Павлов А.С., Россия, Республика Башкортостан); консервы кусковые мясные стерилизованные «Говядина тушеная высший сорт» (изготовитель: ООО «Курганский мясокомбинат «Стандарт» Россия, город Курган); консервы кусковые мясные стерилизованные «Говядина тушеная высший сорт» (изготовитель: АО «Орелпродукт», Россия, Орловская область).

Также в консервах мясосодержащие, фаршевые, стерилизованные «Свинина обеденная» обнаружено ДНК-курицы (изготовитель: Мясоперерабатывающий комбинат «Селятино» Россия, Московская область).

В связи с выявленными нарушениями данные продукты внесены в реестр несоответствующей продукции», – сообщили в комитете.

По словам специалистов филиала НЦЭ, производители неправильно маркируют пищевую продукцию, в частности, она не соответствует заявленным на этикетке характеристикам.