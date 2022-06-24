"Halyk Bank обязали выплатить каждому казахстанцу от 500 тыс. тенге" – на рассылку ответили в Минфине

В Instagram распространяется сообщение о том, что Halyk Bank обязали выплачивать каждому казахстанцу от 500 000 тенге и более. Для того, чтобы получить выплату, якобы нужно пройти по ссылке и зарегистрироваться на онлайн-платформе, сообщает Kazpravda.kz.

"В сети распространяется информация об участии граждан Казахстана в проекте с выплатой 500 тыс. тенге. Пост сопровождается фотографией заместителя Премьер-министра – министра финансов Республики Казахстан Ерулана Жамаубаева. Рассылка не имеет отношения к Министерству финансов Республики Казахстан, а также к заместителю Премьер-министра - министра финансов Ерулану Жамаубаеву. Она создана мошенниками, информация фейковая", - говорится в заявлении Министерства финансов РК.

В ведомстве просят общественность не распространять недостоверную информацию и доверять только официальным источникам.