Halyk bank заблокировал платежные карты своих клиентов

Происшествия
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Эльмира Киргеева
АО "Народный банк Казахстана" заблокировал платежные карты своих клиентов, сообщает Kazpravda.kz.

Держатели карточек узнают об этом только после того, как в очередной раз им не удается обналичить средства либо провести оплату путем безналичного расчета.

Как сообщает один из пользователей, о блокировании карточки он узнал от сотрудника Контакт-центра. Дозвонившись в банк, ему рассказали, что в целях безопасности карта была автоматически заблокирована по причине подозрения на возможные мошеннические операции. По словам сотрудника, есть вероятность использования мошенниками на одном из банкоматов встроенного считывающего устройства. Карточку можно разблокировать, отметили в банке, но это будет сделано под ответственность владельца.

Также представитель банка отметил, что это не единичный случай, по той же причине карты заблокировали большому количеству пользователей.

Новую карту можно получить только по заявлению держателя в течении 10–12 дней.

Считывающее устройство, с которым используется видеокамера (ее устанавливают над клавиатурой), позволяет злоумышленникам впоследствии изготовить поддельные платежные карты. 

Данный вид мошенничества называется скимминг.

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