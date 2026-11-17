Он подчеркнул, что если товар производится в Казахстане, то его закупка за рубежом противоречит интересам государства

Фото: пресс-служба правительства РК

На заседании Правительства Премьер-министр Олжас Бектенов уделил внимание возможностям развития отечественного производства в рамках реализации программы «Халықтық құрылыс», сообщает Kazpravda.kz

«Начинается полномасштабная реализация программы «Халықтық құрылыс». Министерству промышленности совместно с акиматами, холдингом «Байтерек», нацпалатой «Атамекен» обеспечить участие отечественных производителей в данной программе», – подчеркнул Олжас Бектенов.

Отмечено, что реализация программы «Халықтық құрылыс», на которую из Национального фонда будет направлено около 6,5 трлн тенге, открывает дополнительные возможности для развития отечественной промышленности. При этом казахстанские предприятия уже покрывают в среднем 73% внутренней потребности в основных строительных материалах. Подчеркнута необходимость задействования имеющихся производственных мощностей и заблаговременного определения направлений, требующих расширения выпуска материалов и оборудования.

Также отмечен практический опыт Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов», в рамках которого была определена потребность в материалах и оборудовании по 106 проектно-сметным документациям.

Подчеркнуто, что при формировании проектов необходимо учитывать имеющуюся продукцию в Реестре товаропроизводителей, заблаговременно публиковать потребность в товарах и обеспечить финансирование расширения производств с учетом сроков закупок и поставок.

Общий контроль и координация закреплены за Первым заместителем Премьер-министра Нурлыбеком Налибаевым.

Также Олжас Бектенов подчеркнул необходимость приоритетного использования отечественной продукции при закупках. Руководитель Правительства отметил, что закупка импортных товаров при наличии казахстанских аналогов противоречит интересам государства.