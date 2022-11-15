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Общество

Хаменову приговорили к 7 годам лишения свободы и дали отсрочку

Бывшему заместителю акима Атырауской области Бахытгуль Хаменовой вынесли приговор, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «Ак Жайык».

Экс-замакима приговорена к 7 годам лишения свободы, но в связи с наличием у неё двух несовершеннолетних детей исполнение наказания отсрочено на 3 года.

«Она также пожизненно лишена права занимать должности на государственной службе, и кроме того суд внёс представление главе государства о лишении её ордена «Құрмет».  При отбывании наказания 11 месяцев, которые она провела в СИЗО, будут учтены как день за полтора», - сообщает издание.

Другие фигуранты дела – А. Рыскалиев и У. Адамов – приговорены к 7 и 4 годам лишения свободы соответственно.

После оглашения приговора Рыскалиева и Адамова взяли под стражу из зала суда, а Хаменова отправилась домой, отмечает издание.

Накануне, выступая с последним словом, Бакытгуль Хаменова заявила о намерении пойти «до конца, чтобы доказать свою невиновность».

Напомним, 10 декабря 2021 года бывший заместитель акима Атырауской области Бакытгуль Хаменова и руководитель областного управления культуры, развития языков и архивного дела Акылбек Рыскалиев были задержаны по подозрению в получении взятки в 4,5 млн тенге.

Судебный процесс в отношении Хаменовой, Рыскалиева и директора ТОО «Балкыту» Умиртая Адамова, которого подозревают в даче взятки, начался 11 августа 2022 года.

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