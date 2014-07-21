Хамеса Родригеса нашли в аэропорту Мадрида

Спорт
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Как утверждает издание Onda Cero, футболист прибыл в столицу Испании для подписания личного 5-летнего контракта с "Реалом", сообщает Лента.ру.

Вместе с игроком в Мадрид прилетели его жена Даниэла, дочь Саломея и агент. По различным данным, сумма трансфера составит от 75 до 90 млн евро, а сам Родригес получит зарплату в размере 8 млн евро в год.

На чемпионате мира в Бразилии Хамес дошел с колумбийской сборной до четвертьфинала турнира. 23-летний полузащитник отметился 6 голами в 5 матчах и стал лучшим бомбардиром мирового первенства 2014 года.

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