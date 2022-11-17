Корейскую традиционную одежду ханбок представили в столице.

В Казахском государственном академическом музыкально-драматическом театре им. К. Куанышбаева Hanbok Fashion Show провел Корейский культурный центр Посольства Рес­публики Корея.

– Я рад представить вниманию казахстанцев нашу традиционную одежду – ханбок. Гости нашего показа увидят созданные из сочетания плавных линий и красивых цветов как традиционные королевские наряды, так и современную корейскую одежду с элементами ханбока. Это уникальные наряды, которые мы специально доставили из Кореи в Казахстан. В них отражена наша самобытная красота и образ жизни, – сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Рес­публике Казахстан Ку Хонг-сок, открывая праздничное мероприятие.

Примечательно, что господин посол и его супруга встречали гостей в национальных корейских свадебных костюмах, и именно эти наряды они надевали в день своей свадьбы.

На fashion-показе, который состоял из двух блоков, было представлено 50 образцов одеж­ды. Ханбоки демонстрировали 27 казахстанских моделей, которые постарались вжиться в образы как современные, так и исторические.

В блоке традиционных ханбоков акцент был сделан на хонгренгпо (королевская мантия с вышивкой дракона), который носили монархи, а также тани (женский длинный жакет) первой половины эпохи Чосон.

Современный блок был представлен повседневным ханбоком, сочетающим традиционный стиль с модерном, а также стилизованными мужскими и женскими костюмами. Например, свадебный наряд из белого платья в виде ханбока и головного украшения чоктури гармонично объединил современные веяния моды и элементы старинной королевской одежды. Бесспорно, этот наряд стал фаворитом показа, вызвал всеобщее восхищение.

От казахстанской стороны выступил ансамбль казахских народных инструментов Государственного академического казахского музыкально-драматического театра. Музыканты виртуозно исполнили версию всемирно известной корейской традиционной народной песни «Ариран» и популярные казахские композиции, в том числе кюй «Адай».

А еще гости мероприятия участвовали в SNS Follow ивенте, могли примерить корейскую традиционную одежду и сфотографироваться в ней.

– Мне понравились как традиционные ханбоки, так и со­временные. Я очарована их великолепием и яркими цветами, – поделилась впечатлениями Айнура Болат. – Прослушав исполнение корейских песен на казахских традиционных инструментах, я почувствовала, что в этот вечер Корея и Казахстан стали еще ближе.