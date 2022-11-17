Свежий выпуск

Hanbok Fashion Show

Александра Власова

Корейскую традиционную одежду ханбок представили в столице.

В Казахском государственном академическом музыкально-драматическом театре им. К. Куанышбаева Hanbok Fashion Show провел Корейский культурный центр Посольства Рес­публики Корея.

– Я рад представить вниманию казахстанцев нашу традиционную одежду – ханбок. Гости нашего показа увидят созданные из сочетания плавных линий и красивых цветов как традиционные королевские наряды, так и современную корейскую одежду с элементами ханбока. Это уникальные наряды, которые мы специально доставили из Кореи в Казахстан. В них отражена наша самобытная красота и образ жизни, – сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Рес­публике Казахстан Ку Хонг-сок, открывая праздничное мероприятие.

Примечательно, что господин посол и его супруга встречали гостей в национальных корейских свадебных костюмах, и именно эти наряды они надевали в день своей свадьбы.

На fashion-показе, который состоял из двух блоков, было представлено 50 образцов одеж­ды. Ханбоки демонстрировали 27 казахстанских моделей, которые постарались вжиться в образы как современные, так и исторические.

В блоке традиционных ханбоков акцент был сделан на хонгренгпо (королевская мантия с вышивкой дракона), который носили монархи, а также тани (женский длинный жакет) первой половины эпохи Чосон.

Современный блок был представлен повседневным ханбоком, сочетающим традиционный стиль с модерном, а также стилизованными мужскими и женскими костюмами. Например, свадебный наряд из белого платья в виде ханбока и головного украшения чоктури гармонично объединил современные веяния моды и элементы старинной королевской одежды. Бесспорно, этот наряд стал фаворитом показа, вызвал всеобщее восхищение.

От казахстанской стороны выступил ансамбль казахских народных инструментов Государственного академического казахского музыкально-драматического театра. Музыканты виртуозно исполнили версию всемирно известной корейской традиционной народной песни «Ариран» и популярные казахские композиции, в том числе кюй «Адай».

А еще гости мероприятия участвовали в SNS Follow ивенте, могли примерить корейскую традиционную одежду и сфотографироваться в ней.

– Мне понравились как традиционные ханбоки, так и со­временные. Я очарована их великолепием и яркими цветами, – поделилась впечатлениями Айнура Болат. – Прослушав исполнение корейских песен на казахских традиционных инструментах, я почувствовала, что в этот вечер Корея и Казахстан стали еще ближе.

Популярное

Все
За последние пять лет (2017-2021) в Казахстане на свет появилось более 90 тысяч «торопыжек» – именно так называют малышей, родившихся раньше срока
Мы провели свое расследование и выявили причины участившихся столкновений птиц с самолетами на примере города Актау
Очередной блэкаут в Атырау оставил без света и тепла тысячи горожан
Бесценная эстафета добра
Зеркало жизни и времени
​​​​​​​Птичку жалко?
«Папа, я у тебя есть!»
«Мерей» вместо резиденции акима
Hanbok Fashion Show
Генеральная линия для генерального плана
​​​​​​​Не пашней единой
Приоткрывая тайны древней жизни
Шелковый путь театров
Коварный водопой
Дефицит безопасности
Играй и познавай!
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
"Учительницу с VIP-пропуском от МВД" наказали в Каскелене – видео
Несмотря на потерю зрения, режиссер Станислав Цих создал свой театр и пообещал Усть-Каменогорску фестиваль мирового уровня
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
В Правительстве обсудили ход исполнения Программы повышения доходов населения
"Не хотели хайповать" – Кажыкен ответил, почему не приехал на место ЧП в Шахтинске
Из Казахстана планируют открыть регулярные рейсы в Пакистан
Турсынбекова рассказала, как планирует бороться с бытовым насилием
Взрыв газа в кафе в Курчатове: пострадал один человек
Смертельное ДТП: фура протаранила грузовик на трассе Алматы - Оскемен
Трехмесячная девочка скончалась во время забора крови в поликлинике Жамбылской области
Какие документы подписаны по итогам саммита Организации тюркских государств
Казахстан решительно поддерживает территориальную целостность всех государств – Токаев
Цитату Токаева о поддержке территориальной целостности всех государств разъяснил пресс-секретарь
В Казахстане проведут ІІ Тюркскую универсиаду
Квартиру подарили семье мальчика, лишившегося рук от удара током
Павлодарские полицейские прокомментировали видео, где житель Аксу обвинил их в наркоторговле
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Иманбек Зейкенов женился
Новый праздник появился в Казахстане
Экс-главу Китая вывели под руки из президиума на съезде КПК
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Венецианская комиссия оценила проходящие в Казахстане преобразования
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Атырауской области
Лодка с рыбаками перевернулась на водохранилище в Карагандинской области
Адвокат пытался подкупить потерпевшую сторону в Караганде
Воспитатель била детей в детсаду Аксу
Ипотеку без первоначального взноса запускают в Алматинской области
Машину-двойника выявили в Акмолинской области

Читайте также

Свежий выпуск
​​​​​​​Птичку жалко?
Свежий выпуск
Бесценная эстафета добра
Свежий выпуск
Коварный водопой
Свежий выпуск
«Мерей» вместо резиденции акима

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]