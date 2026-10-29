Ханс Клюге назвал повышение зарплат участковым медикам инвестицией в здоровье людей

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Бельгия выдвинула его кандидатом на пост Генерального директора организации. Свою оценку он опубликовал на личной странице в соцсети X.

Инвестиция в людей

Главное внимание автор уделил врачам и медсестрам, которые каждый день принимают пациентов в поликлиниках.

— Сильная первичная медико-санитарная помощь начинается с поддержки медицинских работников. Я искренне приветствую решение Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева об укреплении кадрового потенциала первичного звена здравоохранения. Это инвестиция в тех, кто находится ближе всего к людям: врачей общей практики, медицинских сестер и других специалистов ПМСП. Они помогают предупреждать заболевания, выявлять риски на ранних стадиях, сопровождать пациентов с хроническими заболеваниями и обеспечивать непрерывность медицинской помощи, — написал Клюге.

Что поручил Президент

Глава государства выступил с Посланием «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле» 28 октября. Отдельная часть выступления посвящена первичной медико-санитарной помощи.

— Поручаю Правительству с 1 января 2027 года за непрерывный стаж работы повысить заработную плату специалистов участковой службы первичной медико-санитарной помощи до 40 процентов. Это позволит увеличить доходы более 77 тысяч человек, — сказал Президент.

К участковой службе относятся терапевты, медицинские сестры, акушеры-гинекологи, акушерки и фельдшеры. Размер прибавки будет зависеть от того, сколько лет специалист проработал без перерыва.

Полвека Алма-Атинской декларации

Решение Президента автор связал с событием, которое сделало Казахстан частью истории мирового здравоохранения.

— Особенно отрадно, что эти шаги предпринимаются в преддверии 50-летия Алма-Атинской декларации по первичной медико-санитарной помощи, которое мы будем отмечать в 2028 году. Именно в Казахстане в 1978 году страны мира провозгласили ПМСП основой достижения здоровья для всех, а в 2018 году в Астане вновь подтвердили эту приверженность, — отметил Клюге.

Свою публикацию он закончил на казахском языке словами «Іске сәт, Қазақстан!», пожелав стране успеха в начатом деле.