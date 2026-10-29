Ханс Клюге назвал повышение зарплат участковым медикам инвестицией в здоровье людей

Решение Президента Казахстана повысить зарплаты специалистам участковой службы поддержал региональный директор ВОЗ для Европы Ханс Клюге
Бельгия выдвинула его кандидатом на пост Генерального директора организации. Свою оценку он опубликовал на личной странице в соцсети X.
Инвестиция в людей
Главное внимание автор уделил врачам и медсестрам, которые каждый день принимают пациентов в поликлиниках.
— Сильная первичная медико-санитарная помощь начинается с поддержки медицинских работников. Я искренне приветствую решение Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева об укреплении кадрового потенциала первичного звена здравоохранения. Это инвестиция в тех, кто находится ближе всего к людям: врачей общей практики, медицинских сестер и других специалистов ПМСП. Они помогают предупреждать заболевания, выявлять риски на ранних стадиях, сопровождать пациентов с хроническими заболеваниями и обеспечивать непрерывность медицинской помощи, — написал Клюге.
Что поручил Президент
Глава государства выступил с Посланием «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле» 28 октября. Отдельная часть выступления посвящена первичной медико-санитарной помощи.
— Поручаю Правительству с 1 января 2027 года за непрерывный стаж работы повысить заработную плату специалистов участковой службы первичной медико-санитарной помощи до 40 процентов. Это позволит увеличить доходы более 77 тысяч человек, — сказал Президент.
К участковой службе относятся терапевты, медицинские сестры, акушеры-гинекологи, акушерки и фельдшеры. Размер прибавки будет зависеть от того, сколько лет специалист проработал без перерыва.
Полвека Алма-Атинской декларации
Решение Президента автор связал с событием, которое сделало Казахстан частью истории мирового здравоохранения.
— Особенно отрадно, что эти шаги предпринимаются в преддверии 50-летия Алма-Атинской декларации по первичной медико-санитарной помощи, которое мы будем отмечать в 2028 году. Именно в Казахстане в 1978 году страны мира провозгласили ПМСП основой достижения здоровья для всех, а в 2018 году в Астане вновь подтвердили эту приверженность, — отметил Клюге.
Свою публикацию он закончил на казахском языке словами «Іске сәт, Қазақстан!», пожелав стране успеха в начатом деле.