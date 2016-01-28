Ханская жена и Австралия

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Галия ШИМЫРБАЕВА
Автор считает, что основным инструментом в обучении языку является живое общение. Поэтому вторая книга вышеназванной серии называется «Диалоги». Однако это не привычные нам беседы о покупке билета на самолет, поездке на общественном транспорте или о том, как пройти к музею, заказать обед в ресторане. Представленные в сборнике диалоги касаются самые острых, насущных тем, обсуждаемых в обществе.

– Эффективность обучения языку неизмеримо возрастает, когда темы диалогов интересны, жизненны, – говорит Канат Тасибеков. – На работе, в местах отдыха, в авиакассе мы вполне можем обойтись русским языком. А какие темы мы обсуждаем на родном языке? Конечно же, те, которые касаются непосредственно казахского языка, особенностей национального менталитета, межнациональных браков, отличия и преимущества друг перед другом двух главных городов страны – Алматы и Астаны.
В каждой главе книги присутствует забавная байка, анекдот, который можно рассказать в компании. Одна глава полностью посвящена любимой теме казахов: находить в наименованиях разных вещей в других странах казахские корни. Иногда это касается географических наименований, где в самом деле присутствуют тюркские корни. К примеру, Саратов – Сары тау (Желтая гора), Байкал – Бай кол (Богатое озеро). Иногда кто-то начинает утверждать, что «Бразилия» произошло от «бiр аз ел» (небольшой народец) или «экватор» от «елi батыр» (народный батыр), и это вызывает улыбку.

Книга Каната Тасибекова позволяет пошутить, весело посмеяться над этимологическими парадоксами. Например, Валихан, один из персонажей, действующих в «Диалогах», утверждает, что казахи, мол, открыли Австралию. ...У некоего хана была жена по имени Алия. И вот как-то казахи, кочуя по бескрайней Вселенной, попали в конце концов в Австралию. Первым делом они, естественно, стали готовить бешбармак из мяса водящихся там кенгуру. Жир капал на халат хана, и он, снимая его, каждый раз бросал жене с криком: «Ауыстыр, Алия!» Вот отсюда, считает Валихан, и появилось название материка – Австралия.
Диалоги персонажи ведут на казахском языке, и тут же дается русский эквивалент высказывания. Автор отмечает, что это не дословный и не смысловой перевод, а именно эквивалент. То есть точь-в-точь.

Сейчас энтузиаст-одиночка Канат Тасибеков (свои книги он сам пишет и сам издает) подготовил третий том «Ситуативного казахского». Это «Словарь русских эквивалентов, наиболее часто употребляемых в устной казахской речи слов и выражений». Например, когда ребенок растет, и ему часто приходится покупать одежду, то на русском обычно говорят, что «на него не напасешься». Если попробовать перевести это со словарем на казахский, опираясь на слова «запастись» и «напастись», то ничего не получится, потому что казахским эквивалентом выражения является «Оған шақ келмейді» (дословный перевод – «Ему не хватает»). И таких не совпадающих лексически, но одинаковых по смыслу фразеологизмов в обоих языках, как говорится, видимо-невидимо...

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