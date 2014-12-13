Свежий выпуск Характер ученого ковался на передовой Вадим МАХИН, Алматы

Абдуали Туганбаевич родился в селе Талдыбулак Енбекшиказахского района Алматинской области. Его отец, Кайдар, руководил воспроизводством быстроногих тулпаров, отборных скакунов, и семья постоянно переезжала из одного села в другое. Абдуали, как рассказывала его мама – Жамбала, появился на свет весной, когда в районе как раз завершили укос травы и началась перекочевка на жайляу. Но значительно позже в документах ошибочно поставили другую дату – 13 декабря, родители не увидели в этом крамолы и не стали переделывать запись: год-то остался прежним – 1924-й.

Юному Абдуали приходилось учиться в разных школах, где преподавание велось то на татарском, то на уйгурском, то на его родном языке – казахском. Война началась, когда он окончил 9-й класс казахской средней школы в городе Иссыке. В первые же недели призвали в армию его отца и двух старших братьев. Перед началом очередного нового года на встрече с одноклассниками юноша сказал:

– Наши родные ушли на фронт, неужели мы будем проводить время впустую и играть в разные игры, как будто бы ничего не происходит?

Он призвал ребят идти в военкомат и проситься на фронт. Об этой инициативе школьников районная газета напечатала статью и поместила их фотографию. Но в военкомате Абдуали разочаровали:

– Ты еще винтовку в руках не держал, как будешь воевать? Подожди немного, ты еще здесь пригодишься.

И действительно, его приняли на педагогические курсы преподавателей математики, но Абдуали от своего не отступал. И наконец его направили в Ташкент на трехмесячные курсы по подготовке радиотелеграфистов. Вот где ему пришлось на себе испытать суворовский завет: трудно в учении – легко в бою. С ранцами, в которых было по два тяжеленных кирпича, новобранцы совершали многокилометровый марш-бросок. Лямки до крови натирали плечи, но курсанты мужественно терпели. Утешало одно: в бою будет легче.

Получив такую нужную для фронта военную специальность, рядовой Кайдар вместе с товарищами был отправлен поездом на запад. Прибыв в прифронтовую Москву, пешком прошли через весь город, удивляясь аэростатам в небе, любовно и профессионально замаскированным историческим памятникам. В воинской части, где проходило распределение новобранцев, Абдуали стоял в строю, взявшись за руки, со своим двоюродным братом Ашимом Иманбаевым. Это было не по уставу и явно не понравилось командиру части. Он подошел к ним, скомандовал одному – налево, другому – направо и направил Ашима на Кавказский фронт, Абдуали – на Калининский. Больше братья не виделись.

В то время в частях и подраз-делениях Калининского, как, впрочем, и на других фронтах, политработники проводили с солдатами беседы о подвиге 28 гвардейцев-панфиловцев, которые ценою своей жизни осенью 1941 года у разъезда Дубосеково не пропустили немецкие танки, рвавшиеся к Москве. Рассказывали, что там были сосредоточены фашистские армии группы «Центр», в составе которых насчитывалось 1 700 танков, 14 тыс. орудий и минометов, около 1 млн. 800 тыс. гитлеровцев. Эту огромную военную машину советские войска остановили, часть армий уничтожили, часть отбросили на запад, на 100–250 км от Москвы. Теперь задача Калининского и других соседних фронтов состояла в том, чтобы не допустить нового прорыва немецких войск.

И она была выполнена. Вполне закономерно, что за боевые заслуги Кайдара на этом фронте он позже был удостоен медали «За оборону Москвы».

Из дома Абдуали получил от матери неутешительное письмо. Жамбалу извещали, что ее муж пропал без вести. А дальше произошло то, что неподвластно фантазии самого искушенного автора. При наступлении на город Великие Луки село Плеханово несколько раз переходило из рук в руки. Когда рота, в которой служил рядовой Абдуали, 21 декабря 1942 года повторно освободила эту деревню, он узнал, что здесь, в братской могиле, похоронен его отец, Кайдар, погибший в бою 11 декабря того же года. Оказывается, отец и сын воевали бок о бок, не подозревая об этом, а коварная смерть-разлучница не дала возможности встретиться им хотя бы ненадолго перед вечным расставанием.

В том кровавом бою юный солдат был тяжело ранен, глубокий шрам до сих пор зияет на его левой руке, незаживающая рана от потери отца также отдает болью в его сердце. «Такой вот несчастливой оказалась для нашей семьи деревня Плеханово...» – горько произносит Абдуали Туганбаевич.

Через два месяца после лечения в госпитале города Торжок он был направлен на 1-й Прибалтийский фронт, где шли ожесточенные бои в направлении осажденного Ленинграда. Получив звание сержанта, уже командовал отделением в стрелковой роте и в одном из боев оборонял высоту № 61. Она постоянно подвергалась губительному огню немецких танков «Тигр» и «Фердинанд», а на нейтральной полосе нескончае-мо бил по позициям советских бойцов станковый пулемет.

От командира полка последовал приказ подавить эту огневую точку, захватить пулемет и доставить его в качестве трофея. Выполнять задание вызвались Абдуали и рядовой Кононенко. Передвигаясь ползком, по-пластунски, тщательно маскируясь, они с фланга обошли огневую точку. Пулеметчик был убит, оружие доставлено на высоту. И как раз вовремя. Началась контратака фашистов, и трофейный пулемет оказал большую услугу, выкашивая атакующие цепи врага. В перерыве между стрельбой на высоту поднялся командир полка и тут же, на передовой, вручил сержанту Кайдару орден Славы III степени.

Через несколько дней при сильнейшем артобстреле снаряд разорвался рядом с Абдуали, засыпав его землей с ног до головы. Контуженного, бездыханного, его доставили в ближайший полевой медпункт, где санитары, не разобравшись, перенесли тело в мертвецкую, в нетопленый блиндаж. Сержант проснулся от холода, огляделся и пришел в ужас. Было от чего! Вокруг – одни мертвецы. Что стоило санитарам вместе с ними по ошибке заживо похоронить и его. Собравшись с последними силами, он охрипшим голосом закричал: «Я живой! Я живой!» Санитары быстро перенесли его в теплый блиндаж, обогрели, помыли, накормили и на другой день отправили в госпиталь.

В дальнейшем его военная судьба сложилась таким образом. Он был направлен в Ленинградское военно-инженерное училище, которое в то время размещалось в Костроме. Окончив 8-месячные курсы по подготовке командиров младшего командного состава, в звании младшего лейтенанта попал на 2-й Белорусский фронт, которым командовал маршал К. Рокоссовский, и был назначен командиром взвода управления в отдельном моторизованном понтонно-мостовом батальоне. Абдуали Туганбаевич вспоминает, насколько ответственно и напряженно было в советских частях весной 45-го, во время подготовки наступления на Берлин, в том числе и при проведении Штеттинской наступательной операции.

Второму Белорусскому фронту в начале наступления предстояло форсировать реку Одер, ширина которой в некоторых местах достигала 6 км, поэтому инженерной подготовке уделялось особое внимание. Инженерные войска фронта, как и батальон, в котором служил Кайдар, в кратчайший срок подтянули и надежно укрыли в прибрежной зоне десятки понтонов, сотни лодок, подвезли лесоматериалы для строительства причалов и мостов, изготовили плоты, проложили гати через заболоченные участки берега. Переправы через Одер были организованы по всем правилам военного искусства, что во многом способствовало успешной операции по взятию Берлина. Военные подвиги Кайдара были высоко оценены коман­дованием. Он был награж­ден двумя орденами Красной Звезды, орденами Отечественной войны I и II степени, многими медалями.

После демобилизации Абдуали Туганбаевич вернулся в родные края. Его мама, потерявшая на войне мужа и двух старших сыновей, хотела, чтобы единственный оставшийся в живых сын начал работать в совхозе, но желание учиться оказалось сильнее. Молодой офицер поступил в КазГУ и прошел все ступени на пути к вершине научного олимпа – от аспиранта, кандидата наук до доктора и академика, от младшего научного сотрудника до директора НИИ языкознания им. А. Байтурсынова.

К нему в Алматы из России приезжали его однополчане, бывший начальник штаба батальона Василий Голото, полковник в отставке, а также бывший замполит батальона, майор в отставке Иван Пронин. Абдуали подружился с алматинцем – бывшим старшиной Василием Кречетовым, который за подвиг при форсировании Одера удостоен звания Героя Советского Союза. Однополчане радовались научным, педагогическим и общественным достижениям Кайдара, деятельность которого высоко оценена Правительством независимого Казахстана и общественностью. Он награжден орденами «Халык достыгы», «Отан», турецким орденом «Курмет нышаны», многочисленными почетными грамотами. Он – почетный академик лингвистического общества Турции Dil Kurumu, Национальной академии Башкортостана, почетный президент международного общества «Казак тили». Удостоен ряда других наград и званий.

У Абдуали Туганбаевича прекрасная семья – супруга Шекер Исаевна, кандидат медицинских наук, долгие годы работавшая в Казахском национальном медицинском университете им. С. Ас­фендиярова, три дочери, все они получили высшее образование и работают по специальности, внуки, правнуки. Свой юбилей академик Абдуали Туганбаевич Кайдар встречает достойно. Его научно-творческое наследие является национальным достоянием, народной ценностью, кладезем родного языка.



