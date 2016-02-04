Принимая во внимание, что свобода слова является неотъемлемым правом человека;

учитывая положение статьи 19 Всеобщей декларации прав человека, провозглашающей право на свободу искать, получать и распространять информацию;

руководствуясь положениями Конституции Республики Казахстан о свободе слова и праве получать и распространять информацию любым не запрещенным законом способом, запрете цензуры, пропаганды или агитации насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности республики, подрыва безопасности государства, войны, социального, расового, национального, религиозного, сословного и родового превосходства, а также культа жестокости и насилия;

осознавая свободу массовой информации и проведение свободных и честных выборов главными гарантия­ми демократического и устойчивого развития Республики Казахстан как правового государства,

мы, журналисты Казахстана и представители неправительственных организаций в области СМИ, обязуемся соблюдать принципы настоящей Хартии в период электоральной кампании.

1. Настоящая Хартия разработана в соответствии с Конституцией Респуб­лики Казахстан, Конституционным законом Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» и Законом «О средствах массовой информации».

2. Основной целью настоящей Хартии является обеспечение средствами массовой информации адекватного, полного и достоверного информирования казахстанцев об избирательном процессе, а также деятельности кандидатов в депутаты в Мажилис Парламента и маслихатов Республики Казахстан.

3. СМИ могут и должны содействовать равному доступу к ним зарегист­рированных кандидатов в депутаты в Мажилис Парламента и маслихатов Республики Казахстан независимо от их политических взглядов.

4. Настоящая Хартия призвана содействовать тому, чтобы СМИ профессионально и объективно отражали избирательный процесс во всем его разнообразии – о кандидатах, основных этапах избирательной кампании, процедуре голосования и т. д., чтобы каждый гражданин имел возможность реализовать свои избирательные права.

В этой связи мы, журналисты Казахстана и представители неправительственных организаций, заявляем о приверженности следующим принципам при освещении выборов:

1) неукоснительно соблюдать законодательство Республики Казахстан, нормы профессиональной этики и правила поведения журналистов;

2) способствовать тому, чтобы все материалы, посвященные выборной тематике, были объективными, беспристрастными, информативными и взвешенными по отношению ко всем кандидатам в депутаты в Мажилис Парламента и маслихатов Республики Казахстан;

3) не распространять информацию, заведомо порочащую честь, достоинство и деловую репутацию кандидатов;

4) подвергать источники информации проверке, особенно если они вызывают сомнения;

5) проводить четкое различие между агитационными публикациями и информационными сообщениями;

6) соблюдать установленный порядок и условия проведения соцопросов, в т. ч. при обнародовании результатов опросов напоминать аудитории, что это лишь фиксирование состояния общественного мнения на конкретную дату и не абсолютные показатели будущих результатов голосования; не распространять материалы о результатах опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, за пять дней до и в день голосования;

7) настоящая Хартия предполагает создание системы взаимоотношений, основанной на взаимном уважении, признании и учете интересов всех взаимодействующих сторон, высокой политической культуре, оперировании достоверной и полной информацией.

Хартия направлена на безусловное преимущество общепризнанных прав и свобод человека, общества и государства и предусматривает договорную основу политического взаимодействия, базирующуюся на взаимных уступках и исключении силовых форм решения политических проблем.

Данная Хартия открыта для подпи­сания.