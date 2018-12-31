Хайп на хайпе: кто и как оскандалился в 2018 году в Казахстане
Елизавета Абрамовская
Оголенная грудь депутата, онлайн-перепалка казахстанского рэпера с акимом Павлодарской области и казус с певцом Торегали Тореали. О чем говорили и что обсуждали казахстанцы в соцсетях, выясняла Kazpravda.kz.
"Депутат" и грудь
Самой обсуждаемой в социальных сетях в декабре этого года стала "депутат" VII созыва молодежного маслихата Астаны Динагул Тасова. В ходе показа Fashion night Astana девушка продефилировала в откровенном наряде. Оголенная грудь Тасовой вызвала бурное осуждение со стороны некоторой части населения.
Широкая общественность активно порицала девушку, особенно давя на то, что для депутата подобный наряд в принципе не допустим.
При этом представитель Управления по делам общественного развития Астаны Данияр Есин сообщил в Facebook, что девушка не является депутатом.
"Возможно кто-то огорчится данной новости, но я вынужден с вами поделиться — широко обсуждаемая модель не является депутатом. Общественное объединение "Молодежный маслихат города Астаны" является независимой некоммерческой организацией, зарегистрированной в органах юстиции как НПО, соответственно, не имеет никакого отношения к маслихату города Астаны и местным государственным органам. Наименование организации ввело в заблуждение пользователей социальных сетей, и некоторые пользователи даже посчитали ее народным избранником – это не так", – написал он.
На этом история не закончилась. Позже на странице Тасовой в Instagram появились фотографии, на которых на теле девушки видны следы побоев.
"Можно ли за это ударить и унижать девушку? Нет. Никому. А теперь посмотрите на снимки в посте. На фотографиях результат "поддержки" как мне казалось "близкого" человека. Я хочу поблагодарить его — он заставил меня прочувствовать на себе серьезную проблему! Физические раны ничто, по сравнению с теми душевными ранами, которые он нанес. Я твердо решила для себя, что не должна об этом молчать! Никому нельзя поднимать руку на слабых, беззащитных и тех, кто не может себя защитить",- подписала фотографии девушка.
Фото и уят
Следующий инцидент произошел с актрисой Айсулу Азимбаевой. Пикантное фото обнаженной девушки вызвало резонанс в социальной сети Instagram.
"Нет страха тела. Люблю его. Несет меня к небу, делает быстрой как птица, кружит в танец", – подписала фото Азимбаева.
Подписчики девушки разделились на два лагеря: одни восхищались фигурой актрисы, а другие критиковали за откровенное фото.
"Забить на все негативные комменты! Продолжать и делать еще лучше фото! Ты молодец, Айсулу! 3000% ЗА! Нет уятменам!", – написал в поддержку подписчик Азимбаевой.
Пальцы отрежу
Еще один скандал коснулся футболиста Андрея Аршавина и его супруги Алисы. В начале года благоверная спортсмена увидела в социальной сети видео, где ее супруг обнимает за талию казахстанскую модель Ольгу Семенову. Реакция Аршавиной не заставила себя ждать. Она принялась, как утверждает Семенова, угрожать отрезать ей пальцы и подбросить наркотики. В результате модель написала на супругу спортсмена заявление в Генеральную прокуратуру Казахстана с просьбой защитить от нападок.
Еще один инцидент произошел с Алисой Аршавиной 6 января этого года на рейсе "Аэрофлота" Москва – Алматы. При взлете супруга футболиста ходила по салону, поскольку хотела поменять подгузник ребенку. Она не подчинилась требованию бортпроводника занять свое место и пристегнуть ремень, в итоге ее вместе с детьми сняли с рейса.
В свою очередь пресс-служба "Аэрофлота" сообщила, что Аршавина также в нарушение договора перевозки пыталась пересадить свою няню в салон бизнес-класса, несмотря на то, что по билету она должна была занимать место в эконом-классе. Кроме того, пассажирка неоднократно называла себя майором ФСБ, пытаясь оказать давление на экипаж.
Рэперы и дороги
В ходе своего выступления на концерте в Астане казахстанский рэпер Адиль Жалелов, он же Скриптонит, высказался относительно плохих дорог в Павлодаре.
По словам рэпера, плохую дорогу Астана - Павлодар ремонтируют десять лет, а трасса в его родной поселок Ленинский вся в колдобинах и на ней нет ни одного фонаря.
"Вы многие, наверное, из Павлодара на машинах ездили? Как вам наша трасса? Уже 10 лет ее делают? Вы считаете, это правильно? Много вопросов к этой трассе. Я реально много раз очень ездил. Они как бы меня просят о чем-то, и потом еще никто со мной даже не поговорит, и вам скажут: вот, мы с ним вели переговоры, и он отказался бесплатно выступить для вас. И даже если они заговорят, сделали они что-то для меня, для моих близких, для людей, живущих в моем городе. Ленинский – это мой поселок. Я всегда, когда приезжаю, езжу туда. Ладно, то что там все так же (осталось), когда я был маленький. Но просто автобусы элементарно вечером везут людей с работы... Ни одного фонаря, колдобины на трассе", - сказал Скриптонит.
"Это всего лишь две-три вещи, которые я озвучил, которые сразу приходят на ум. Это самые элементарные", – добавил исполнитель.
В свою очередь в акимате области на критику исполнителя парировали, что тот давно не появлялся в Павлодаре и не знает о реальном положении дел в регионе.
"Наверное, Скриптонит давно в Павлодар не приезжал, если не знает, что здесь делается, какое благоустройство проводится в области, в том числе и в поселке Ленинском: провели водопровод, освещение, улицы асфальтируются, открыли шикарный дом культуры. Певец мог бы сам для своего родного Ленинского что-то сделать, как, например, известные выходцы из других сел области, которые ставят за свой счет детские площадки, еще что-то делают. Скриптонит при своей мегапопулярности тоже может что-то сделать в рамках благотворительности", – сказал пресс-секретарь акима области Азамат Байтенов.
В завершении "баттла" певец попросил не перекладывать свои обязанности на него.
"В общем, я надеялся, что вы будете выше каких-то странных переводов стрел, поведете себя достойно. И займетесь поднятыми вопросами. Это все ваши проблемы, я не шел работать помощником народа. Вам было удобно, что я был для вас простым "наркоманом", пока меня никто не знал, так не надо и сейчас перекладывать на меня что-то", – заключил Скриптонит.
Несанкционированное проникновение на борт
Скандал настиг в очередной раз певца Торегали Тореали. Казус произошел 14 сентября, казахстанский певец Тореали, не являясь пассажиром, вместе с семьей поднялся на борт воздушного судна. В результате инцидента был задержан авиарейс Алматы - Гонконг. В ДВД на транспорте подтвердили случай по факту незаконного пересечения границы Республики Казахстан.
Тогда всем стало интересно, как же певец попал на борт самолета "зайцем". По словам Тореали, он прошел через VIP-зал вместе с женой и детьми, чтобы помочь им комфортно разместиться на борту. Сотрудники авиакомпании сразу же сообщили о незаконном проникновении в самолет, в результате был задержан рейс, а полиция завела дело.
Напомним, что 22 декабря 2017 года в социальные сети попало видео с концерта звезды в Павлодаре на республиканском айтысе акынов "Тәуелсіздікке тарту", на котором Торегали выяснял отношения с пожилым мужчиной в зале. На следующий день, 23 декабря, директор радиостанции Orda FM заявил о том, что, пока певец не принесет извинений, его песни будут сняты с эфира.
Акимат Павлодарской области объявил певца персоной нон-грата на официальных мероприятиях региона.
Неудачная шутка
Завершающим в списке скандалов уходящего года стал случай с Нурланом Сабуровым. Во время своего выступления в городе Сургут казахстанец импровизировал и общался со зрителями с зала. В одном из моментов комик пошутил над девушкой, которой позвонила мама, и они разговаривали по телефону. Девушка выкрикнула "Мама!" и покинула зал. Когда она вышла, Нурлан сказал: "Что это было? Надеюсь, ты сдохла!". После концерта выяснилось, что девушке позвонила мама и сообщила о смерти отца.
Тогда на Сабурова обрушилась лавина критика. Между тем, как передает портал "О, Сургут!", после инцидента Нурлан Сабуров поговорил с поклонницей по телефону, принес извинения за неуместную шутку на концерте и также помог девушке материально.