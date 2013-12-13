Хайтек – в духе времени

По данным агентства KAZ­NEX INVEST, объем прямых инвестиций в экономику Казахстана из Израиля с 2005 года по первое полугодие 2013-го составил около 212 млн. долларов. Более ста израильских компаний успешно работают в Казахстане и осуществляют свою деятельность в нефтегазовой, металлургической, горнодобывающей сферах, производстве кабельной продукции, сельском хозяйстве, строительстве. В то же время Казахстан заинтересован в сотрудничестве с израильскими компаниями по таким направлениям, как горнорудная, металлургическая, химическая промышленность, машиностроение, альтернативная энергетика. Особая роль при этом отводится информационным технологиям и коммуникациям, поскольку Израиль известен своими новейшими разработками и передовыми технологиями именно в этой сфере.

Высоко оценив достижения Казахстана за годы независимости, посол Государства Израиль в РК Е. Элияу Тасман отметил, что главная цель форума заключается в том, чтобы израильские компании узнали больше о Казахстане и о тех благоприятных возможностях, которые им предоставляются для совместной работы.

– Я приехал в Казахстан более года назад. Когда узнал об объемах товарооборота между нашими странами, то у меня потемнело в глазах, – признался дипломат. – Мы покупаем в республике более чем на 1,5 миллиарда долларов и почти ничего не продаем. Эту ситуацию нужно изменить.

Вице-министр по чрезвычайным ситуациям Валерий Петров в приветственной речи подчеркнул, что форум стал важным шагом для обмена опытом и обсуждения новых направлений в телекоммуникационной отрасли Казахстана. Бурное развитие информационных технологий, их внедрение в повседневную жизнь стало неотъемлемой частью развития многих стран, в том числе и нашей. Так, к примеру, МЧС РК проводит большую работу по информатизации как собственной структуры, так и всей государственной системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Отметив, что Израиль на сегодня является одной из ведущих стран в облас­ти телекоммуникаций, обеспечения безопасности, вице-министр выразил уверенность, что встречи такого уровня дадут возможность ускорить процесс внедрения современных информационно-коммуникацион­ных технологий в нашей стране.

В свою очередь вице-министр окружающей среды и водных ресурсов Ерлан Нысанбаев отметил, что Казахстан позиционирует себя активным сторонником решения национальных, региональных, глобальных экологических проблем и является постоянным участником процесса в области экологии. Он пригласил израильские компании к участию в реализации программы партнерства «Зеленый мост», а также технологических и инфраструктурных проектов в рамках подготовки и проведения выставки «ЭКСПО-2017».

– Мы открыты для предложения сотрудничества и нового партнерства. Нам важен опыт коллег в сфере государственного регулирования, реального сектора экономики, энергоэффективности, экологии, образования, социальной сферы и развития частного предпринимательства, – заключил Е. Нысанбаев.

Председатель правления АО «Казахтелеком» Куанышбек Есекеев рассказал о работе возглавляемой им компании, а также о проектах, реализуемых «Казахтелекомом» сов­местно с израильскими партнерами. Так, успешно модернизируется сеть телекоммуникаций, создается биллинговая система, внедряются различные технические решения.

Большой интерес у собравшихся вызвало выступление главы делегации, председателя израильской ассоциации электроники и программного обеспечения Элиши Яная, посвященное развитию бизнеса в Израиле, в том числе электронной промышленности, занимающей 55% экспорта земли обетованной.

– Весь наш рост – в хайтеке. В этом нам существенно помогли эмигранты из стран бывшего Союза, – сказал он.

Э. Янай рассказал о том, почему жителей его страны называют «нацией стартапов», почему они лидируют в области внедрения инноваций. «Секрет» достижения прост: он заключается в развитии образования. Руководитель ассоциации с гордостью озвучил цифру: 3 000 компаний действуют в облас­ти высоких технологий, в том числе открывается порядка 200 стартап-компаний в год. По его мнению, самый распространенный в развитых странах бизнес, в который вкладываются значительные средства, – это хайтек.

Он посоветовал казахстанцам: «Не теряйте нефть, но сфокусируйтесь на хайтеке, и тогда Казахстан и Израиль смогут быть в одной команде!»

– У вас большая страна, которой нужны развитая инфраструктура и коммуникации. Даже в область сельского хозяйства должен пройти хайтек. Тем более в Казахстане очень качественное образование, – убежден он.

Гостям была презентована дея­тельность агентства KAZNEX INVEST, холдинга «Зерде», нацкомпании «Астана ЭКСПО-2017». По окончании официальной части форума казахстанские и израильские предприниматели провели двусторонние встречи, обсудив вопросы дальнейшего сотрудничества.

Рысты АЛИБЕКОВА