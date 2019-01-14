HBO объявил дату премьеры последнего сезона "Игры Престолов"

Культура
Изображение www.aboutprovestra.com
Восьмой и последний сезон популярного сериала "Игра Престолов" выйдет 14 апреля. Об этом говорится в официальном тизере сериала, опубликованном в YouTube, передает РИА Новости.

В представленном ролике оставшиеся члены семьи Старков, Арья, Санса и Джон Сноу находят свои статуи в подземелье Винтерфелла.

Ранее HBO показал фрагменты финального сезона телесериала, который попали в трейлер главных проектов сети, которые выйдут в 2019 году.



Сериал по романам писателя Джорджа Мартина стал популярным благодаря неожиданным сюжетным поворотам, включая гибель главных героев. "Игру престолов" снимают с 2011 года, за это время проект получил 38 премий "Эмми".

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