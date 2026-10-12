HBO снимет телевизионный сиквел «Безумно богатых азиатов»

Кино
Айман Аманжолова
корреспондент

Звезды оригинального фильма подтвердили свое участие

Фото: Kinoafisha.info

Поклонникам комедийной мелодрамы "Безумно богатые азиаты", ждавших продолжения шесть лет, есть повод начать отмечать - HBO дал "зеленый свет" производству сиквела, который будет снять в формате сериала, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Kinonews.ru

Проект, который находится в разработке с начала 2025 года, перешел в активную фазу: стало известно, что четыре главные звезды оригинального фильма 2018 года вернутся к своим персонажам.

Звезды фильма "Безумно богатые азиаты" повторят свои роли в сериале

Констанс Ву, Генри Голдинг и Ронни Чиэн станут постоянными актерами сериала, а Мишель Йео присоединится в повторяющейся роли. Шоураннером и исполнительным продюсером выступит Аделе Лим, соавтор сценария оригинального фильма. По ее словам, формат сериала позволит глубже раскрыть истории из книг Кевина Квана: вместо одного фильма зрители получат восемь часовых эпизодов.

Сам Кевин Кван, автор трилогии, также выразил восторг по поводу возвращения проекта.

"Наши поклонники по всему миру терпеливо ждали этого, и это того стоит", - заявил он.

Напомним, что фильм "Безумно богатые азиаты" режиссера Джона М. Чу стал кассовым прорывом, собрав более 239 миллионов долларов при бюджете в 30 миллионов. Рейтинг фильма на Rotten Tomatoes составляет 91 процент "свежести". Производством займутся HBO и Warner Bros. Television.

#фильм #сиквел #азиаты

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