Хет-трик Хижниченко принес "Актобе" победу над "Окжетпесом"

Спорт
Марат Манаспаев
Лидер чемпионата Казахстана по футболу среди клубов премьер-лиги "Актобе" обыграл кокшетауский "Окжетпес" в матче 19-го тура, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Встреча в Актобе завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. В первом тайме автором единственного мяча, который был забит на 20-й минуте, стал полузащитник "Окжетпеса" Руслан Сахалбаев.

Сразу после перерыва после голов Валерия Коробкина на 48-й минуте и Сергея Хижниченко на 50-й в счете уже вели футболисты "Актобе". На 65-й минуте форвард сборной Казахстана оформил дубль и удвоил преимущество "Актобе", однако спустя две минуты Лука Роткович вновь сократил счет до минимума. Финальную точку в матче поставил все тот же Хижниченко, оформивший хет-трик.

Эта победа позволила подопечным Владимира Газзаева, у которых теперь стало 41 очко, сохранить отрыв от алматинского "Кайрата", занимающего второе место, в четыре очка. У футболистов "Окжетпеса", потерпевших десятое поражение в чемпионате, осталось 23 балла.

Следующий матч футболисты "Актобе" проведут против эстонского "Нымме Калью" в Лиге Европы, которому уступили в первом матче со счетом 0:1. Игра состоится 9 июля в Эстонии.

Напомним, ранее в матчах 19-го тура "Кайрат" разгромил в Караганде местный "Шахтер" со счетом 5:0, а "Ордабасы" дома переиграл "Тобол" – 2:0.

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