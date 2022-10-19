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Хет-трик от «барсов»

Аскар Султан

Столичный «Барыс» одержал третью победу кряду в рамках розыгрыша регулярного первенства международной Континентальной хоккейной лиги.

Вслед за амурскими «тиграми» и «моряками» из Владивостока в Астане нашими хоккеистами были повержены и «газели» из Нижнего Новгорода. Напомним, что хабаровский «Амур» мы разгромили со счетом 5:1, дальневосточный «Адмирал» был обыгран – 3:1, а вот нижегородский клуб «Торпедо» победили со счетом 4:1.

Уже на 5-й минуте первого периода счет открыл форвард сборной Казахстана Кирилл Савицкий с передачи Никиты Михайлиса. А на 17-й равенство восстановил нападающий «Торпедо» Игорь Ларионов.

Во втором периоде команды голов не забили, а потому самое интересное действо переместилось на заключительную двадцатиминутку. На 45-й минуте хозяев льда вновь вывел вперед Алихан Асетов, забивший с передач Кирилла Максимова и Антона Сагадеева. На 55-й отличился капитан «Барыса», канадский легионер Линден Вей, который с передачи Никиты Михайлиса сделал счет 3:1. А на 57-й минуте точку в по­единке поставил игрок сборной Казахстана Антон Сагадеев, которому на этот раз ассистировал канадский защитник Джесси Грэм.

– Печально то, как мы закончили матч. В целом по игре скажу, что наша команда имела тотальное преимущество во втором периоде, которое не реализовало. Это обернулось тем, что мы «подарили» пару голов. Первый гол – наша ошибка, второй гол – наша ошибка... Поэтому в любом случае – с победой, «Барыс»! Отлично играл вратарь, сумели забить, – отметил Игорь Ларионов, главный тренер «Торпедо» на послематчевой пресс-конференции.

А наставник «барсов» Андрей Скабелка похвалил торпедовцев:

– Играли с очень быстрой командой. Мало кто играет в такой хоккей в нашей лиге. Много хотят атаковать, играть на контратаках. Первый период нам удался. Мы готовились и неплохо начали. Второй период остался за «Торпедо». И здесь нужно похвалить Никиту Бояркина, который оставил нас в игре, не дал возможность сопернику выйти вперед. Мы подкорректировали немного игру, начиная с тайм-аута. Хорошо, что мы не дали сопернику забить. Пошли на удаления. В итоге реализовали те моменты, которые у нас были. Ребята молодцы, спасибо им за эту победу! – сказал он.

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