Фото © с сайта ТАСС
Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон дала согласие баллотироваться на пост президента страны в качестве официального кандидата Демократической партии, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на ТАСС
.
Выступая в четверг вечером на национальном съезде демократов в Филадельфии, она поблагодарила их за доверие и согласилась стать кандидатом на выборах 8 ноября.
"Я принимаю ваше предложение", - заявила Клинтон под оглушительные аплодисменты и одобрительный свист делегатов и гостей форума, собравшихся в филадельфийском спорткомплексе "Уэллс-Фарго-центр".
Она стала первой в истории женщиной-кандидатом на пост президента США от одной из двух главных американских политических партий.