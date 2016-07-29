Хилари Клинтон приняла предложение демократов баллотироваться на пост президента США

В мире
821
Фото © с сайта ТАСС
Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон дала согласие баллотироваться на пост президента страны в качестве официального кандидата Демократической партии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

Выступая в четверг вечером на национальном съезде демократов в Филадельфии, она поблагодарила их за доверие и согласилась стать кандидатом на выборах 8 ноября.

"Я принимаю ваше предложение", - заявила Клинтон под оглушительные аплодисменты и одобрительный свист делегатов и гостей форума, собравшихся в филадельфийском спорткомплексе "Уэллс-Фарго-центр".

Она стала первой в истории женщиной-кандидатом на пост президента США от одной из двух главных американских политических партий.

