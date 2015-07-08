Хиллари Клинтон хочет видеть женский портрет на 20-долларовой купюре

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Кандидат в президенты Хиллари Клинтон считает, что на 20-долларовых купюрах должен быть изображен портрет женщины, передает Kazpravda.kz со ссылкой на телеканал CNN.

"Я думаю, что у женщины должна быть своя собственная купюра", – заявила Клинтон, отметив, что портрет нужно разместить на 20-долларовой банкноте, так как они наиболее распространены.

При этом бывшая первая леди и бывшая же госсекретарь отказалась уточнить, чье именно лицо она хотела бы видеть на этой банкноте.

Напомним, в июне Министерство финансов США сообщило о решении разместить на обновленной купюре номиналом $10 портрет выдающейся женщины. Новые купюры, по словам главы ведомства Джейкоба Лью, будут выпущены в 2020 году в честь 100-летнего юбилея принятия 19-й поправки в Конституции США, которая позволила женщинам принимать участие в голосовании. Портреты на американских купюрах менялись всего несколько раз с момента введения в обращение.

Между тем Джейкоб Лью ранее сообщил, что портрет первого главы Минфина США Александра Гамильтона на 10-долларовой купюре нужно сохранить, так как он слишком важен, чтобы исчезнуть с денег. Этот замысел не понравился Клинтон: "Мне не нравится идея компромисса с двумя купюрами, на одной из которых будет женщина. По мне, это звучит второсортно".

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