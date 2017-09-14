Хиллари Клинтон сравнила себя с униженной Серсеей из "Игры престолов"

Кандидат от Демократической партии на выборах президента США 2016-го Хиллари Клинтон в своих мемуарах "Что случилось" сравнила себя с Серсеей Ланнистер, королевой Семи Королевств из фэнтезийного сериала "Игра престолов", сообщает lenta.ru
.
Политик увидела сходство между тем, как сторонники ее оппонента республиканца Дональда Трампа критиковали ее, и тем, как Серсею подвергли публичному ритуалу покаяния под названием "Позорное шествие".
"Толпы на митингах Трампа требовали посадить меня в тюрьму. Они скандировали "Виновна! Виновна!", как религиозные фанатики в "Игре престолов" кричали "Позор! Позор!", когда Серсея Ланнистер возвращалась в Красный замок", – написала Клинтон.
"Людям, похоже, казалось, что я злая. Было ли это из-за того, что я женщина? Нет. Но я уверена, что это стало мотивацией для некоторых моих критиков", – добавила она.
Члены религиозного культа подвергли Серсею "Позорному шествию" в конце пятого сезона "Игры престолов" из-за обвинений в блуде и инцесте со своим двоюродным братом Ланселем Ланнистером. Для ритуала ее раздели догола, обрили и заставили идти по улицам города перед толпой.
Выборы президента США состоялись 8 ноября 2016 года. Клинтон считалась безусловным фаворитом гонки, однако в итоге победу одержал Трамп.