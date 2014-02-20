Химпром развивается

Достаточно сказать, что за четырехлетний период в этой сфере промышленности достигнут двадцатикратный рост. Только за прошедший год объемы производства серной кислоты в Казахстане увеличились на 10,8%, аммиака – на 14,5%, моющих средств – на 62,6%. Сегодня химпром является поставщиком материалов для машиностроения, стройиндустрии, горно-металлургического комплекса и других секторов экономики. При этом одно рабочее место в отрасли дает 7–8 рабочих мест в смежных отраслях. В целях развития производств высоких переделов модернизируются крупные предприятия химпрома, вводятся новые инвестиционные проекты.
Сравнительно молодая для республики отрасль на данный момент уже объединяет большое количество подотраслей: производство базовой неорганической и органической продукции, минеральных удобрений и агрохимии, полимерной продукции, спецхимикатов для горно-металлургического комплекса и нефтедобычи. В рамках Карты индустриализации уже введены в эксплуатацию три десятка химпредприятий. Общая сумма инвестиций в них составляет около 78,7 млрд. тенге.
Что касается новых предприятий, то проект по производству гранулированного полипропилена планируется реализовать в Павлодарской области. А завод по выпуску цианида натрия будет построен в Жамбылской области. Ежегодная потребность в этом химреактиве, который в основном используется золотодобывающими предприятиями, составляет 16,8 тыс. тонн. В данный момент казахстанским промысловикам приходится покупать необходимый для технологического цикла препарат за рубежом.
Петр БУЯНКИН