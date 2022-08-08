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Хип-хоп и не только
Дулат Сатыбалдиев

В минувшие выходные посетители ЭКСПО стали зрителями очередного концерта под открытым небом.

На этот раз музыкальный праздник был ориентирован на молодежь. Здесь развернулись так называемые хип-хоп баттлы. В танцевальных поединках под ритмичную современную музыку выявляли лучших. Их определяли три члена жюри, находившиеся на сцене. Затем выступили рэп-исполнители.

Фестиваль хип-хопа продолжил серию концертов в рамках проекта Expo Melodies – «Мелодии ЭКСПО». Тематические программы проходят в течение лета и охватывают разную аудиторию, как по возрасту, так и по музыкальным предпочтениям.

Например, уже состоялся фестиваль этномузыки, где звучали аутентичные мелодии и народная музыка в современной обработке. Организаторы отмечают, что тогда пришло немало зрителей старшего поколения. Также в течение лета с сольными концертами на сцене ЭКСПО выступают популярные певцы казахстанской эстрады. Это уже стало доброй ежегодной традицией.

Место проведения концертов выбрано не случайно. ЭКСПО как туристическая достопримечательность стала точкой притяжения гостей столицы со всей страны и из-за рубежа. Выходя из музея, они сразу попадают на концерты, благодаря которым создается особый праздничный микроклимат.

Проект Expo Melodies – не коммерческий, и все концерты в его рамках проходят бесплатно. Любой прохожий может остановиться и послушать музыкантов. А известные казахстанские исполнители после своих выступлений часто спускаются со сцены и фотографируются со всеми желающими. Кроме того, в ходе программы для зрителей проводятся конкурсы, разыгрываются сувениры и подарки.

Планируется, что традиционная летняя сцена ЭКСПО продолжит свою работу каждые выходные до 10 сентября.

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