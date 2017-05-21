Хирамагомедова уволят из Fight Nights за нападение на судью в Астане

Боец смешанного стиля Гаджимурад Хирамагомедов будет уволен из организации Fight Nights Global после конфликта с вице-президентом Союза ММА России Радмиром Габдуллиным. Об этом ТАСС
сообщил президент Fight Nights Камил Гаджиев.
Хирамагомедов, выступающий в весовой категории до 77,1 кг, проиграл в Астане Георгию Кичигину раздельным решением судей в бою за титул чемпиона Fight Nights. После поединка между Хирамагомедовым и Габдуллиным произошел конфликт в номере отеля, в ходе которого функционер Союза ММА России получил травмы, – боец счел, что Габдуллин оказал влияние на результат поединка.
"У них давно уже внутренний конфликт, Камил (Гаджиев) сказал, что в номере (гостиницы) у них произошел инцидент. Якобы Радмир (Габдуллин) сказал, чтобы победу отдали (Георгию) Кичигину, похожая ситуация была на чемпионате России, – прокомментировал инцидент президент бойцовского клуба "Крепость" Магомед Кадиев. –После чемпионата России я сказал, что мы все варимся в одной каше, и конфликт удалось уладить. В Казахстане Радмир сначала снялся и вычеркнул себя из списка судей, а потом, как подтверждают некоторые источники, сказал отдать победу в другую сторону".
Кадиев также сообщил, что Хирамагомедов был задержан и на него в Астане было заведено административное дело. В настоящее время он уже отпущен. В свою очередь, Габдуллин по прилету в Москву был экстренно госпитализирован
с двойным переломом челюсти и сотрясением мозга.
"Мы не знаем всех обстоятельств, но это дело уже вышло за рамки спорта. Мы знаем, что произошла конфликтная ситуация. Конечно, мы (уволим Хирамагомедова) больше не будем с ним работать", – сказал Гаджиев.
Комментарий Союза ММА России на данный момент получить не удалось.
Хирамагомедов является двукратным чемпионом мира по ММА среди любителей, двукратным чемпионом России и обладателем Суперкубка России.
В активе российского бойца пять побед и два поражения в профессиональной карьере.