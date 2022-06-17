Общество
Хирург Борис Цхай видел чудеса выздоровления своих пациентов
Елена Ульянкина, Карагандинская область

Мысли и сердце доктора Цхая

Принято считать, что все врачи – материалисты, в существование высшей силы они не верят. Сама профессия накладывает отпечаток на их образ мыслей и отношение к жизни. А вот наш герой, карагандинский хирург Борис Цхай – исключение. Он – философ. Борис Валентинович верит, что есть такая сила, которая наблюдает за каждым из нас и помогает в самый тяжелый момент. Почему верит? Потому что в своей практике видит больше чудес, чем способны заметить люди, далекие от медицины.

– Я верю, что не только скальпель может вылечить, – рассуж­дает заместитель директора по хирургии Областной клиничес­кой больницы Борис Цхай. – Накапливая опыт, врач становится философом. Это происходит, когда ты понимаешь, что все то, чем занимался с молодости, по большому счету – шаманство. Медицина – это взаимодействие с пациентом на каком-то энергетическом уровне. Я верю, что энергетическое поле сущест­вует. Это нельзя объяснить с точки зрения науки, а нужно просто принять.

Борис Валентинович вспомнил один особенный случай из своей практики. Он вместе с коллегами сделал операцию пациенту, у которого был рак последней, четвертой, стадии с метастазами. По сути, это приговор. Медики сообщили родственникам больного, что ему осталось жить не больше месяца, и выписали домой – умирать. А спустя десять лет Борис Цхай встретил на улице того самого пациента, которому когда-то поставил смертельный диагноз. Тот с радостью рассказал своему врачу, что полностью избавился от рака.

– Да, можно сказать, что это чудо, – продолжает Борис Валентинович. – Есть в нашей жизни такое, что невозможно объяснить. Я это признаю. Говорят, что все болезни от нервов. Это, конечно, не так. Но тем не менее какие-то сбои в работе головного мозга наверняка проявляются соматически. К сожалению, мы до сих пор не знаем всех возможностей нашей центральной нервной системы. И вряд ли когда-нибудь поймем это до конца.

Сейчас с высоты своего более чем 30-летнего опыта Борис Цхай может смотреть на свою профессию с метафизической точки зрения. А в начале 80-х годов прошлого века, будучи старшеклассником, он даже и не думал связывать жизнь с медициной. Врачей в его семье не было. Отец – инженер, мама работала в политехническом институте. Казалось бы, судьба их сына была предрешена: он должен стать технарем. Но в 10-м классе юный Борис прочитал книгу Николая Амосова «Мысли и сердце», которая повествует о переживаниях практикующего кардиохирурга – и решил стать врачом.

Поступил в Карагандинский мединститут, отучился, стал дипломированным специалис­том. Его первым местом работы была медико-санитарная часть Темиртау. Здесь, в отделении неотложной хирургии, молодой врач проводил плановые операции. Обретя опыт, Борис Валентинович стал специализироваться на реконструктивно-восстановительных операциях органов брюшной полости. Сейчас у него восемь авторских патентов на изобретения, полученных в Казахстане и в России. Они касаются способов сшивания внутренних органов и методов проведения операций без разрезов, их медики называют лапароскопическими.

– Бывает, что во время операции у меня затекают спина и руки. Что я делаю в таких случаях? Ничего особенного, – хитро улыбается хирург, и складывается впечатление, что он не хочет выдавать профессиональный секрет. – Каких-то специальных упражнений нет. Я просто стараюсь поддерживать себя в форме. С юности занимаюсь спортом. Хожу в тренажерный зал. Катаюсь на велосипеде. А для улучшения мелкой моторики занимаюсь творчеством. Знаете, с детства люблю лепить и рисовать. Занимаюсь этим и сейчас – для души.

Надо сказать, что работа у Бориса Цхая трудная и нервная. Операции проводит каждый день. От его профессионализма зависит здоровье, а иногда и жизнь человека. Поэтому стрессовых ситуаций предостаточно. А еще дамокловым мечом висит 317-я статья Уголовного кодекса, предусматривающая наказание за врачебную ошибку...

– Понятие «врачебная ошибка», на мой взгляд, лежит не в юридической, а в философской плоскости. Нет такого эксперта, который бы со 100-процентной увереннос­тью сказал: операция сделана правильно или неправильно. Да, существуют клинические протоколы, но все они «заточены» на заболевание. А каждый пациент уникален, – считает Борис Цхай. – Не всегда протокол точно отражает то, что нужно делать именно с этим пациентом. Поэтому врач должен быть гибким и принимать решения на основе своего опыта и знаний. К сожалению, процент неудовлетворительных результатов, особенно в хирургии, достаточно высок... Ни один врач не хочет навредить пациенту. Каждый хочет лишь помочь. Иначе врач бы не выбрал для себя эту профессию.

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