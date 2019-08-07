Хищение 128 млн тенге: экс-главный бухгалтер консерватории осуждена на 8 лет

Общество
Фото из открытых источников
В Алмалинском районном суде Алматы вынесли приговор бывшему бухгалтеру Казахской национальной консерватории имени Курмангазы Галие Жумагуловой, передает Inform.kz со ссылкой на районный суд.

Экс-главного бухгалтера признали виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества" УК РК и осудили на 8 лет лишения свободы.

Суд также лишил ее права занимать материально ответственные должности сроком на 10 лет.

"На основании статьи 74, часть 1, УК РК назначенное наказание Жумагуловой отсрочено на пять лет до достижения ее ребенком 14-летия. Галия Жумагулова из корыстных побуждений, с целью хищения имущества консерватории перечисляла деньги с расчетного счета учреждения на карт-счета подставных лиц, не имеющих какого-либо отношения к консерватории. Полученные средства она присваивала и тратила на личные нужды", – сообщили в районном суде.

Своими действиями осужденная причинила материальный ущерб государственному учреждению Казахской национальной консерватории имени Курмангазы в особо крупном размере на общую сумму 127 994 593 тенге.

Она вину не признала и просила ее оправдать. Гражданский иск представителя потерпевшей стороны удовлетворен полностью. Приговор не вступил в законную силу.

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