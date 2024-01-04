Хищение более 40 млн тенге выявили в Аграрном университете в Алматы
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Прокуратура Алматы по результатам проверки Казахского национального Аграрного исследовательского университета выявила хищение бюджетных денег, передает корреспондент Kazpravda.kz
По данным ведомства, хищения были реализованы путем фиктивного посева семян и обработки мест посева.
"Причиненный ущерб составляет 43,8 млн. тенге, расследование проводит управление досудебного расследования прокуратуры Алматы", – говорится в сообщении.
В другом случае установлены факты мошенничества при сдаче в аренду коммерческих помещений, принадлежащие университету на сумму 7,9 млн. тенге.
Досудебное расследование поручено управлению полиции Медеуского района, добавили в госоргане.