Хищение почти 10 млн тенге на платформе Аrtsport выявили в Шымкенте

Антикоррупционная служба пресекла факты хищений на платформе Аrtsport, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по противодействию коррупции.

Антикоррупционная служба по Шымкенту проводит расследование в отношении руководства городского управления культуры, развития языков и архивов и других должностных лиц, которые в текущем году через свои подконтрольные фирмы организовали хищение средств, выделенных на подушевое финансирование детского творчества через платформу Аrtsport.

«В производстве департамента находятся два факта хищения с использованием заведомо ложных сведений о детях при посещении ими кружков в информационной системе Аrtsport на сумму порядка 10 миллионов тенге.

Всего в рамках спортивного государственного заказа в 2022 году городу Шымкенту выделено 2,3 миллиарда тенге. Дополнительно проверяются аналогичные факты присвоения бюджетных средств», – отметили в ведомстве.

С санкции суда руководитель управления находится под стражей.

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.