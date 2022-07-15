Фото: Kazpravda.kz
Общество , Видеогалерея
Хищение почти 10 млн тенге на платформе Аrtsport выявили в Шымкенте

Антикоррупционная служба пресекла факты хищений на платформе Аrtsport, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по противодействию коррупции.

Антикоррупционная служба по Шымкенту проводит расследование в отношении руководства городского управления культуры, развития языков и архивов и других должностных лиц, которые в текущем году через свои подконтрольные фирмы организовали хищение средств, выделенных на подушевое финансирование детского творчества через платформу Аrtsport.

«В производстве департамента находятся два факта хищения с использованием заведомо ложных сведений о детях при посещении ими кружков в информационной системе Аrtsport на сумму порядка 10 миллионов тенге.

Всего в рамках спортивного государственного заказа в 2022 году городу Шымкенту выделено 2,3 миллиарда тенге. Дополнительно проверяются аналогичные факты присвоения бюджетных средств», – отметили в ведомстве.

С санкции суда руководитель управления находится под стражей.

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

 

Популярное

Все
Закон Республики Казахстан
Как Казахстану привлечь зарубежные компании на свою территорию
Жуткое убийство из прошлого
Непривычную резкость оценок Токаева на заседании Правительства отметил доктор экономических наук
Нужно увести сайгаков в сторону их исторического обитания – аким
Новый закон "приведет в чувство" поставщиков услуг связи в Казахстане
Защищающие права банковских заемщиков поправки вступили в силу в Казахстане
Собака-улыбака
Жамбылские легенды могут стать новыми туристическими брендами
Правительству нужны новые методы, свежие идеи, реальные реформы
Он же Гуччи, он же Гоша, он же Георгий
Двух парней жестоко избили из-за небольшого ДТП в Алматы
Мой дом – неприступная крепость
Проблема насилия над детьми в Казахстане связана с гендерным неравенством – ученый-юрист
Эхо дикого поля
Как представители "поколения независимости" понимают концепцию Нового Казахстана
Генерал-директор тяги 3-го ранга
Топтыгин пришел
Надежды, эксперименты, сюрпризы!
Человек чести
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Фиктивные счета-фактуры на 370 млн тенге продало предпринимателям кызылординское ТОО
У вылетевшего из Шымкента самолета отказал двигатель
Новый тренер для чемпионки мира
Мама с 2-летней дочкой погибли на трассе в Костанайской области
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 10 июля
Конституционный суд: риски и ожидания
Казахстану нужно продумывать новые пути – Газиз Абишев об экспорте сырья и товаров
Сложный статус Каракалпакстана
Ликвидирован канал поставки наркотиков в Нур-Султан
Важно для Казахстана и тюркского мира
«Черные лебеди» КТК
"Говорящие" артефакты городища Культобе
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 9 июля
Пришла новая реальность – эксперт о становлении Казахстана в качестве транспортного хаба
Смертельное ДТП в Карагандинской области: спасение людей из затонувшего авто попало на видео
Трагедия на Тенгизе
Еще один регион Казахстана может перейти в "желтую" зону по коронавирусу
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
45-градусная жара придет в Казахстан
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Токаев озвучил претензии к высказываниям российских депутатов
Что происходит с тенге – свежие данные

Читайте также

Общество , Россия
Россиянин 13 лет использовал документы гражданина Казахстана
Общество , Здравоохранение
Причины материнской и младенческой смертности назвала глава…
Общество , Здравоохранение
Глава Минздрава высказалась о запрете абортов в Казахстане
Общество , Здравоохранение
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]