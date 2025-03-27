Хищения на 1,6 млрд тенге в сфере образования: бухгалтерам огласили приговор в области Жетісу

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Главный бухгалтер ГУ «Отдел образования по Сарканскому району» осужден на 8 лет, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Антикор

Так, Талдыкорганским городским судом оглашен приговор в отношении главного бухгалтера ГУ «Отдел образования по Сарканскому району» Курмангалиевой К., бухгалтеров этого же отдела Муратовой А. и Калабаевой А., начальника районного участка АО «Казпочта» Такен А., и.о. заведующей ясли-сада «Айдана» Балгабаевой Н. и руководителя отдела камерального контроля ДВГА области Жетісу Жапабаева У. Курмангалиева, Калабаева, Муратова и Такен признаны виновными в хищении бюджетных средств в сумме 1,6 млрд тенге путем перечисления сверх установленной заработной платы на счета сотрудников отдела образования.

«Балгабаева, Калабаева признаны виновными в покушении на дачу взятки Жапабаеву, который под предлогом непроведения аудиторской проверки в ясли-саде завладел их денежными средствами. Курмангалиевой назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы, Калабаевой, Муратовой и Такен - по 7 лет лишения свободы. Балгабаева и Жапабаев приговорены к штрафу в размере 1,2 млн тенге и 1 млн тенге соответственно. Кроме того, осужденные пожизненно лишены права занимать должности на госслужбе и в субъектах квазигоссектора», – говорится в официальном сообщении.

Судебный акт в законную силу не вступил.