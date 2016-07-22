​Хищные долгожители

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Марина МИХАЙЛОВА

Самый его старейший житель – стервятник, чей год рождения здесь не знают. Зато неоспорим факт, что этому пернатому хищнику больше 56 лет: сюда его привезли в 1960 году из Московского зверинца. По человеческим меркам ему более 150 лет, ведь в дикой природе стервятники живут около 20 лет. Этого обитателя зоосада вполне можно считать и рекордсменом по продолжительности жизни стервятников в неволе. Ведь в клетке его сородичи доживали до 38 лет.

Легенда зоосада – единственный белый медведь зоопарка по кличке Алькор. Мишкин век, увы, короток – живет он 25–30 лет, хотя в неволе некоторые аж до 45 лет доживали. Алькору, привезенному сюда в 1990 году из Калиниградского зверинца, исполнилось 26 лет. Старость он коротает один: не дожив до 25 лет, умерла его единственная подруга по кличке Кристина. В силу своего почтенного возраста топтыгин нетороплив и задумчив. Громадный и очень опасный, посетителям он все равно кажется милым и забавным.

– Мишутка! Мишенька! – зовут они его с восторгом и умилением.

А ему – хоть бы хны. Вытянув свои большущие когтистые лапы, разляжется под солнышком и, знай себе, посапывает. А потом раз – и в бассейн нырнет, и плещется, фыркает. Часами плавать может. Летом из воды почти не вылезает – спасается от жары.

Сотрудники зоопарка ласково называют хищника Колей. В его праздник – Международный день полярного медведя, они потчуют его ледовым тортом из рыбы и овощей. В прошлом году Колю переселили в новый вольер, который намного больше и комфортнее прежнего.

Другой здешний долгожитель – абиссинский рогатый ворон, который живет в зоопарке 40 лет. Продолжительность жизни этих птиц составляет 35–40 лет. В рекордсмены по долголетию вошел и филин (самка), ставший питомцем зоосада 30 лет назад. Эти самые крупные ночные птицы живут 20–30 лет. Местной представительнице отряда совообразных, которым является филин, года не беда: каждый год она приносит потомство, и совсем недавно у нее вновь появились три очаровательных птенца. На вполне приличный срок пережила своих сородичей австралийский страус эму. Этой обитательнице зверинца по кличке Бухтелка исполнилось 32 года, тогда как ее сородичи в дикой природе живут 5–10, а в неволе – 15–20 лет.

Почтенного возраста, перешагнувшего среднюю продолжительность жизни среди своих собратьев, также достигли японская макака, австралийская голубая квакша, кубинские и мадагаскарские тараканы.

Свои долгожители есть в каждом зоосаде. Как поясняют по этому поводу специалисты, животные в зоопарках живут дольше, чем в дикой природе. Ведь там для них созданы надлежащие и безопасные условия, они обеспечены полноценным питанием и ветеринарной помощью.

И в каждом зоопарке есть питомцы, которые живут в нем давным-давно. Старожилов в нашем зоосаде около 20. В их числе – гриф, орлан-белохвост, черный коршун, кубинский удав, гималайские мишки Байкал и Будур, белый лев Хан. Всего в экспозиции Алматинского зоопарка представлено более 5 тыс. экземпляров животных, большинство из которых краснокнижные. 

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